¡En Cajeme dos candidatos independientes no convencen y no tienen nada de posibilidades de triunfo, Roberto Vargas y Andrés Márquez y eso también es malo para los independientes!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos cosa curiosa lo que pasa allá en la bonita y grillera Ciudad de Obregón y parece coincidencia pero así es, en el equipo de los candidatos independientes que comanda muy atinadamente Rodrigo Bours las cosas tampoco andan muy bien que digamos con dos candidatos a diputados locales, y sin el deseo de jorobar o ayudar a otros es la verdad, las encuestas no mienten y además lo hago para que mejoren.

Pero por ejemplo yo no tengo el gusto de conocer a ninguno de los independientes de Cajeme, pero lo del “Cesar al Cesar”, Terencio Valenzuela va muy bien, Rodrigo Bours va muy bien, pero Roberto y Andres no van también, van muy mal se están colgando de Terencio y de Rodrigo o nomas están ahí para llenar el requisito porque eso es lo que parece, porque no sé de qué otra forma y ahí pues tienen que entender los candidatos que una vez nomas serán candidatos, es una oportunidad de oro para emplazar en la política y si no aprovechan ahora pues cuando.

Deben echarle todos los kilos al asador porque yo puedo ser un gran empresario pero no un gran político y es ahí donde no deben de confundirse los candidatos, la gran verdad y sin el deseo de nada mal Roberto y Andrés deben ponerse más las pilas y entrarle con todo no a medias porque ahorita sin temor a equivocarme les digo que van muy abajo en las encuestas esas dos candidaturas a las diputaciones locales independientes por Cajeme, todavía falta 34 días de campaña, ojala les vaya mejor y mucha suerte, y si no al tiempo amigos lectores.