Detienen al “Siri” acusado de robar cerveza en tienda de conveniencia

Alrededor de las 7:00 horas, Orlando S., conocido como “Siri” fue detenido por agentes de la Secretaría de Seguridad Pública, tras el intento de robo en una tienda de conveniencia.

Arribó, según los encargados de la tienda, en busca de alcohol, el cual fue negado por no estar activo aún el horario de venta que es después de las 8:00 horas.

Se molestó y se apoderó de 16 latas de la bebida etílica y salió de la tienda sin pagar, se detalló.

Tras el pronto aviso a las autoridades correspondientes, los elementos de la Secretaría acudieron en arresto a las calles Chihuahua y José María Lafragua, en la colonia Cortinas.

Aunque iba a acompañado por 4 sujetos más, no fueron detenidos.

Según los encargados de la tienda de conveniencia, en el lugar no se desarrollaron golpes ni daños.

Después quedó en libertad tras haber pagado una fianza.