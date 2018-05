IMSSS Sonora: Cansancio y dolor de cabeza podrían delatar hipertensión arterial

En el marco del Día Mundial de la Hipertensión Arterial, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora dio a conocer que algunas de las causas de la enfermedad es el consumo elevado de cafeína, estrés mal manejado, cuadros de ansiedad, no dormir o mantener el hábito de una vida sedentaria.

El coordinador auxiliar en Salud Pública en la Delegación, Daniel Pérez Medina, explicó que la enfermedad, que se caracteriza por un flujo de sangre mayor de lo normal, también se le conoce como el enemigo silencioso debido a que en muchas ocasiones no presenta ningún síntoma.

Sin embargo, mencionó que pese a que no presenta ningún síntoma, la enfermedad produce afectaciones que podrían poner en riesgo la vida, como un infarto al miocardio y en caso de padecer diabetes, la probabilidad es aún mayor.

Señaló que muchos derechohabientes acuden con su médico familiar hasta que presentan algunas de sus características, las cuales, entre otras, pueden ser dolor de cabeza, puntos de luz en la visión, zumbido de oídos y alteraciones en los latidos del corazón.

“El exceso de cafeína es muy malo para el organismo porque muchas veces consumimos una o dos tazas de café sin haber probado alimento, agregándole que tu tiempo de ejercicio no es suficiente para mantenerte con energía y buscamos estimularnos con la cafeína”, expresó.

Puntualizó que la obesidad va ligada a la hipertensión, por lo tanto las medidas de prevención son una dieta sana, consumir menos sal, porque este mineral es un detonador para que la presión se mantenga alta, hacer ejercicio y disminuir el consumo de bebidas alcohólicas, finalizó.