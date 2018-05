Terencio Valenzuela encabezó la pega de calcomanías en el crucero de las calles nainari y california, así como en la gasolinera ubicada en el mismo crucero.

Terencio Valenzuela encabezó la pega de calcomanías en el crucero de las calles nainari y california, así como en la gasolinera ubicada en el mismo crucero.El candidato independiente a diputado federal por el distrito 06 fue apoyado en esta acticidad por varios jóvenes, también agradeció a los automovilistas por aceptar la pega de sus calcomanías, además platicó con cada uno de ellos su propuesta.Terencio Valenzuela los invitó a ejercer el derecho al voto el próximo 1 de julio para lograr diginificar la representación de los ciudadanos en la cámara de diputados.

