¡En Cajeme sigue Terencio Valenzuela liderando las encuestas para la diputación federal del 6to distrito, sale arriba de Anabel Acosta con 12 puntos de ventaja!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que en Cajeme Don Terencio Valenzuela salió pesado ese señor para eso de las candidaturas independientes, acaba de llegarnos la última encuesta de hace dos días para medir como van las cosas en Cajeme por la diputación federal, y resulta que Don Terencio va en caballo de hacienda como se dice.

Pues ahora salió más arriba en las encuestas y le lleva una gran ventaja a Anabel Acosta su más cercana competidora, pues la candidata del PRI a esa diputación federal no ha podido levantar en las encuestas, a lo contrario cada día se va abajo, parece que le va jugando carreras a su candidato del PRI a la presidencia de la república Meade, los dos puro para abajo, ósea están perdiendo posibles electores al ir pa’bajo en las encuestas, eso le dice que casi ya están perdidos Meade y Anabel.

En Cajeme no se diga así las cosas amigos lectores en Cajeme la candidata del PRI Anabel Acosta anda de lo peor nadie la quiere y aseguran no votaran por ella y pues está claro que prefieren darle el voto y hacer ganar a Terencio Valenzuela un candidato carismático, amable, buena onda nunca se esconde ni se le suben los humos como Anabel, que escupe por un colmillo y no recibe a nadie siempre está ocupada o te manda con uno de sus achichincles.

Todo lo contrario a Terencio que él te atiende personalmente y por eso la gente lo quiere, aseguran votaran por él para que sea Terencio el próximo diputado federal por Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.