¡En Cajeme el jefe de prensa de los diputados locales Javier Serna se cree el jefe de prensa de Donald Trump, fachoso, creído, mentiroso y queda mal, así quiere ser el nuevo jefe de prensa de Emeterio Ochoa!

* Javier Serna dice que será el nuevo jefe de prensa de Emeterio Ochoa

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que en Cajeme el que anda pero que no tienta el piso muy alzado es el siempre queda mal y voladito de Javier Serna, pues este señor ex jefe se comunicación social de la administración municipal del “Palillo” Villanueva en Cajeme ahora después de haber quedado pero demasiado mal como disque jefe de prensa de los malísimos diputados locales que tiene Cajeme.

Ahora este señor anda vociferando a grito abierto y no pierde ninguna oportunidad reunión o convivio para decirles a sus amigos, amigas y desde luego a sus medios preferidos que todo le festejan y aplauden que el será EL PROXIMO DIRECTOR DE COMUNICACION SOCIAL DEL AYUNTAMIENTO DE CAJEME CON EMETERIO OCHO, eso es si gana porque la gran verdad el pueblo de Cajeme ya está harto de estos politiquitos que únicamente les gusta vivir del erario público, de mamar de la ubre política, ah eso sí pero muy queda mal como siempre este Javiercito Serna, al menos eso es lo que demuestra y con hechos este aprendiz de político y que por suerte se ha mantenido en el pandero viviendo del presupuesto como muchos holgazanes de la política que no quieren soltar el hueso.

Pues ojala y Emeterio Ochoa se ponga muy abusado en caso de que gane cosa que vemos muy difícil, pero si gana Emeterio y por alguna razón nombra a Javier Serna como jefe de prensa del ayuntamiento de Cajame júrelo que tendrás muchos problemas Emeterio, y si no al tiempo amigos lectores.