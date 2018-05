¡Condena tribunal agrario de Mexicali al gobierno de Sonora a pagar 500 millones de pesos a ejidatarios del Golfo de Santa Clara!

* Abusaron del poder construyeron la carretera en sus terrenos y ahora los obligan a pagar, gran boquete financiero le abrirán a Sonora

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora la gran verdad como dicen los cholos no se la acaba el gobierno del estado con tantas y tantas broncas, parece que esta maldecido este gobierno que encabeza Claudia Pavlovich, ahora resulta que están por abrirle un gran boquete financiero a la tesorería del estado de Sonora pues el tribunal unitario agrario numero dos con sede en Mexicali Baja California está condenando al gobierno del estado de Sonora a pagar 500 millones de pesos a los ejidatarios del Golfo de Santa Clara Sonora.

Pues el gobierno del estado les atravesó sus terrenos construyendo la carretera costera sin tomarlos en cuenta y ahora por esos atropellos y construir en sus terrenos perdió el juicio legal el gobierno de Sonora, le ganaron los ejidatarios y hoy condenan al estado de Sonora a pagar esa gran millonada a los ejidatarios del ejido San Luis del municipio de San Luis Río Colorado.

Pues la gran verdad que cuando no le llueve le llovizna al gobierno de Claudia y eso más muchas demandas que están en camino y que pronto también perderán y les embargaran las arcas del estado, de por si no pagan a los proveedores el estado ya sabrán cómo se pondrán las cosas más adelante, la verdad como dijo un amigo parece que esta maldecido el gobierno priista de Claudia, dijo desde que se ensañaron con mucha gente del gobierno panista de Padrés parece que los castigo Dios, bueno eso nos comentó un gran amigo y la verdad le puse mucha atención a sus palabras, por eso y por lo que se está viendo en Sonora más lo que viene, aguas pudiera tener razón mi gran amigo, y si no al tiempo amigos lectores.