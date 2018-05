En el municipio de Navojoa Por muerte del joven Genaro destituyen a Valentín Gámez de Seguridad Pública

Daniel Ledezma

Navojoa, Son.- El día de ayer, José Valentín Gámez Granados fue destituido como comisario de Seguridad Pública en este municipio, después de la consternación y controversia que se deja ver desde el pasado 02 de mayo, donde falleciera un joven detenido en las celdas preventivas.

Se asegura que el cese del jefe de la policía navojoense “fue por el reclamo social luego de la muerte de Genaro Ruiz, un detenido que al grabar con su teléfono celular a los agentes preventivos fue amenazado por los uniformados se suicidó luego de ser detenido por policías municipales, .

Se asegura que fue la alcaldesa interina, María Leticia Navarro Duarte quien ordenó la destitución de Gámez Granados, para atender la exigencia y reclamo de navojoenses que demandan el esclarecimiento de la muerte del joven detenido la madrugada del pasado 2 de mayo cuando viajaba en un vehículo sobre el periférico Manlio Fabio Beltrones Rivera.

El domingo, en un boletín se informó que la Fiscalía General de Justicia (FGJE) mantiene en curso la investigación para esclarecer los hechos.

Ha trascendido que en el parte policiaco entregado al Agente del Ministerio Público, las autoridades municipales reportaron que para lograr su objetivo Genaro utilizó un cordón de zapato. En el informe de los lamentables hechos, se dice que tenía un extremo del cordón amarrado cuello y otro extremo sujetado en una reja de la puerta de la celda donde se encontraba detenido.

Junto con un compañero de trabajo, el joven navojoense se trasladaba a su domicilio a bordo de un vehículo tipo vagoneta cuando fueron interceptados por los abordantes de una patrulla, quienes sin motivo alguno los llevaron a las instalaciones de la comisaría de Seguridad Pública.

Al llegar al edificio policiaco Genaro empezó a grabar con sus celular, los agentes policiacos trataron de quitarle sus dispositivo móvil para que ya no filmara, el joven sale corriendo y los preventivos tras de el al estacionamiento del edificio policiaco.

Ahí seguía filmando y uno de los agentes le dice que ya vi filmara porque lo iba a encerrar, Genaro le respondió que esa grabación era para que la viera un compa.

Al regresar de nuevo al departamento de barandilla Genaro iba esposado, el agente preventivo encargado de celdas le recoge sus pertenencias entre las que están su camisola, teléfono celular, cinto y cordones de sus tenis, mientras al conductor del vehículo le dijeron que se retirara y que su compañero quedaría detenido por las filmaciones que había hecho.

Su amigo responde que no se iría por que los dos iban juntos y juntos se regresarían, uno de los agentes le responde que para que se pueda ir su compañero pagaría una infracción, este le responde yo les pago la infracción, entonces le responden de nuevo que tiene que esperar a cambio de turno para poder pagarla.

Dos horas después le dan la mala noticia de que Genaro se suicidó en las celdas ahorcándose con una cobija, pidió verlo y le dijeron que ya no se puede porque fue trasladado al anfiteatro de una funeraria.

Momentos después le avisan lo ocurrido a sus familiares, solo que a ellos le dicen que se colgó con un cordón de sus tenis.

Hace cuatro días la alcaldesa interina del municipio dio a conocer que de este caso hay tres policías suspendidos, los ocupantes de la patrulla que detuvieron a Genaro y su compañero y el encargado de las celdas preventivas.

Sea han hecho una serie de marchas y manifestaciones por parte de amigos, compañeros de trabajo y familiares del joven Genaro Ruiz Arce de 28 años de edad, enojado el pueblo por la muerte de una persona inocente que no creen que el mismo se quitó la vida sin motivo alguno.

Ayer lunes, en presidencia municipal se dio a conocer la destitución definitiva del comisario de Seguridad Pública Municipal José Valentín Gámez Granados, mientras las autoridades estatales continúan realizando las investigaciones correspondientes para esclarecer la muerte de este joven.