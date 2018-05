Fiscalía Anticorrupción podría intervenir Tesorería de Cajeme

Eduardo Flores

A ROGELIO ROBINSON BOURS LUDERS, Tesorero municipal de Cajeme, se rumora que ya se le investiga por uso indebido del poder y desvío de recursos en pagos ilegales a empresas fantasmas ligadas a supuestos familiares y amigos.

Cuando el rio suena, es porque agua lleva. Sera interesante darle seguimiento a este personaje que ha hecho la vida imposible a muchos proveedores que se les adeuda desde el inicio de la administración pública y nadie le puede sacar hasta la fecha un solo centavo.

Se dice también que junto a él, podrían estar sometidas a la misma investigación cinco mujeres que son unas artistas para manejar números de las partidas que manda el Gobierno Estatal y Federal, recursos que se tienen que comprobar como usted lo quiera hacer.

No hay que olvidar que el Ex secretario de Hacienda del Estado, de la administración pasada, Carlos Villalobos Organista, junto a su equipo de colaboradores, fueron investigados a fondo y resultó lo que todos pensaban. Había desviación de recursos en varios rubros, investigación que arrojó las ordenes de aprehensión contra estos servidores públicos y hoy purgan una condena penal.

No descartamos que en Cajeme, ya esté este tipo de investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción contra malos servidores públicos de esta administración local de Cajeme y no me lo crea a mí, pero algo pasará en tesorería de Cajeme. Estaremos al pendiente de lo que resulte este vergonzoso acontecimiento corrupto que se vive por todo el país de México.