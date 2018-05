¡En Sonora podrían cesar a Rogelio Díaz Brown de la coordinación estatal de la campaña del candidato del PRI a la presidencia de México Jose Antonio Meade por mal desempeño, omiso, indiferente y darle la misma si pierde o no Meade!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes calientitos desde la ciudad de México que de un momento a otro podrían cesar en Sonora a Rogelio Díaz Brown porque simple y sencillamente no dio con bola el Jr. cajemense, a tenido un mal desempeño como coordinador de la campaña de Meade en Sonora.

A sido muy omiso, prácticamente demuestra que le vale si pierde o gane Meade, la desolada y desanimada campaña de Meade en Sonora lo dice todo en el estado esta en las puntuaciones mas bajas de toda la historia de un candidato presidencial como nunca se había visto.

Meade no pinta no sube, prácticamente no existe para los sonorenses y eso se debe a que a Rogelio le vale gorro todo, él lo único que quiere y anda cuidando es que gane Sylvana Beltrones lo demás le vale gorro todo, por eso y por muchos motivos que luego aparecerán en publico.

Como por ejemplo dicen que le dieron dinero para pagar los medios de comunicación, grandes cantidades de dinero y nomas pago poquito, unos anticipos y a sus preferidos medios, a los que todo le festejan y tapan, ¿Y lo grueso del dinero desapareció?.

Bueno eso dicen los que saben mas de esto, así pasa siempre los que manejan las campañas se hacen mas ricos se aprovechan de todo, a río revuelto ganancias de pescadores, ¿Verdad Roger?, el caso es que pudieran cesarlo y ni su poderoso tío podrá salvarlo, y si no al tiempo amigos lectores.