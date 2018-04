¡En Sonora lo que faltaba llega Rene Bejarano y Dolores Padierna a manejar todo lo electoral de López Obrador y cuidar el voto de mapaches, aguas!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que les faltaba a los priistas de por sí ya andan todos acalambrados con miedos, tristes, confundidos, acorralados muchos hasta dados ya ante la inminente gran derrota electoral que sin duda sufrirán en Sonora y todo el país, y no lo digo yo por jorobar en contra de nadie así lo demuestran la gran mayoría de las encuestadoras de México, es un gran fenómeno Andrés Manuel López Obrador ya rebasó los 50% puntos porcentuales y eso no se miraba desde 1994 que Luis Donaldo Colosio fue candidato a la presidencia de la república.

Y por si esto fuera poco llega a Sonora el experimentado cuida votos y mapaches electorales el señorón Don Rene Bejarano acompañado de otra gran figura y experimentada señorona Doña Dolores Padierna su esposa, vienen a trabajar en todo electoralmente hablando y cuidar el voto lo principal de los mapaches del PRI los roba votos pues, pero ahora no les permitirán que hagan fraude electoral para eso Rene Bejarano y Dolores Padierna se pintan solos y para eso llegan a Sonora por instrucciones directas de López Obrador.

Además que se sabe de muy buenas fuentes que el “Peje” no puede ver ni en pintura a la gobernadora así que ya sabrán lo que le espera al estado ya que tome posesión López Obrador, sí amigos lectores en política todo se paga y en la no política también y mejor ahí la dejamos porque Andrés Manuel no tiene muy buenos antecedentes de muchos priistas que hoy gobiernan Sonora y me consta en alguna expresiones de él personalmente y por eso me atrevo a decir aguas, cuando ya tome posesión el señor López Obrador como presidente de México en Sonora las cosas podrían dar un gran vuelco de 360 grados y digan que se los dio un loco, y si no al tiempo amigos lectores.