El pueblo esta ofendido, disgustado y harto del PRI

* Vaya regañada se lleva David Palafox de ciudadana enojada: ¿Qué, tenemos la cara de pendejos?, ya no queremos a su partido entiéndanlo

Por Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- Como crónica de una muerte anunciada podríamos definir lo que le está pasando al PRI actualmente, su forma de hacer política, su forma de gobernar, su forma de tratar a la gente durante tantas décadas le están cobrando factura al Revolucionario Institucional, imposiciones y divisionismo reinan en los partidos políticos, pero donde ha hecho más daño es en el PRI.

Fue el día 24 de abril del presente año en Hermosillo Sonora, donde el PRI Sonora como institución, como marca toco fondo, David Palafox candidato del tricolor a una diputación federal se disponía hacer campaña en un camión de la capital sonorense, quería promoverse, quería dar a conocer sus propuestas, pero lo que obtuvo fue un largo discurso y recordatorio de todas las injusticias que el PRI ha cometido en contra de la ciudadanía.

“Ya no queremos su partido. No queremos sus sonrisas hipócritas”, dijo la mujer. El candidato se dio la vuelta en su propia silla para darle la espalda. “No queremos eso. ¿Qué no les cabe en la mente? ¿Qué no están hartos de vernos la cara? ¿No están hartos?”

“¿De dónde más quieren seguirnos robando? Condiciones pésimas, salarios mínimos deplorables. ¿Por qué usted no se pone a comer con un salario mínimo de la gente? ¿Eh? ¿Por qué viene aquí con la gente mayor a ponerle cara bonita? ¿Qué tenemos cara de pendejos? ¿Por eso se burlan de nosotros?”.

“¿Cómo se atreve todavía a subirse y hacer publicidad, con esa sonrisa tan hipócrita, con estas condiciones de transporte, con el presidente que tenemos?”, preguntó la mujer, ya enfadada.

David Palafox intento mantener la sonrisa, pero no pudo se mostró nervioso y su sonrisa se fue desvaneciendo conforme la ciudadana le decía sus verdades, y es que con que argumentos o con que excusa te defiendes, el candidato ofreció una contestación mediante un video que publico en sus redes, pero en vez reivindicarse se hundió mas, y es que candidato David Palafox con qué cara dices que entiendes y sabes los problemas que tiene la ciudadanía, cuando usted no gana un salario mínimo, cuando usted no paga gasolina, cuando usted no sabe lo que es comer o pagar un recibo de la luz, cuando usted y su familia no van a las instituciones médicas de gobierno cuando se enferman, no señor candidato usted no sabe nada de esto y por lo mismo no lo puede entender y mucho menos sentir.

Durante décadas el PRI y sus políticos estuvieron cavando su propia tumba, pero su soberbia no los dejo y no los deja ver el hartazgo que tiene la gente por el PRI, la ciudadanía esta disgustada, esta ofendida y más despierta, se los vuelvo a repetir no sé en qué país vivan ustedes que gobiernan y sus asesores que solo hablan de que todo va bien, será para ustedes porque para el pueblo todo está de la fregada, el año pasado escribí una columna “PRI una marca devaluada y en pleno declive” varios priistas del estado me dijeron que estaba “loco” que el PRI estaba más fuerte que nunca, hoy se están dando cuenta que el PRI no está fuerte, no es aceptado y quizás se están dando cuenta muy tarde.

Hasta aquí mi columna lector, que tenga un excelente día.