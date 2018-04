¡En Sonora reclaman priistas el porque esta tan deslucida y apagada la campaña de Meade, culpan a Rogelio Díaz Brown, Gilberto Gutierrez lo defiende Rogelio es político probado dice líder del PRI Sonora!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Sonora el tiempo esta pasando y las campañas andan a todo lo que dan, cada día mas se nota la nostalgia, la desesperación entre los priistas que toda la vida estuvieron impuestos al triunfo, al carro completo a ganar, hoy tristes y confundidos muchos presintiendo ya la inminente derrota cuestionan al presidente estatal del PRI preguntándole abiertamente y sin tapujos el porque esta tan apagada y deslucida la campaña del candidato del PRI a la presidencia de la república Jose Antonio Meade e inclusive muchos se atreven a culpar al coordinador estatal Rogelio Díaz Brown, argumentan que Rogelio quería ser senador y a lo mejor eso lo trae sin ganas y sin animo del triunfo del candidato que el representa en Sonora.

El caso es que Gilberto Gutierres rápido salio a la defensa de Rogelio argumentando que Díaz Brown es un político probado con mucha experiencia política y que en su momento sabrá acomodar todo y que la campaña de Meade va muy bien, ¿Pero donde va muy bien?, es la pregunta de los sonorenses si en el estado nadie quiere a Meade todos están apoyando a Lopez Obrador, y es que la gran verdad ya no hallan que inventar los priistas en Sonora ahora dice Gutierres que Rogelio Díaz Brown pronto integrara una gran campaña de comunicación, ¿Con quién con sus medios preferidos, con sus incondicionales?.

Rogelio a sido excluyente con algunos medios el nomas ayuda a sus preferidos y a los otros los ignora, esa es la campaña de comunicación que pregona el líder estatal del PRI, apoyar a unos medios y a otros no, los tiempos ya no están para darse esos lujos de despreciar a algunos medios acuérdense que VALE MAS LA MAS PÁLIDA TINTA QUE LA MAS BRILLANTE MEMORIA.

En los medios de comunicación no hay enemigo pequeño quien menos piensa te saca tus verdades, sí Gilberto Gutierrez y Rogelio Díaz Brown acuérdense que DEL MATORRO MAS CHICO SALE EL CONEJO MAS GRANDE, no se confíen, no desprecien a los medios que ustedes llaman chicos, y si no al tiempo amigos lectores.