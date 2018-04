¡En Cajeme las encuestas dan empate técnico 33% para Rodrigo Bours, 31% para Emeterio Ochoa, tomando en cuenta el margen de error de 2 puntos para la alcaldia de Cajeme!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lectores lo que hoy les comentaremos de muy buena fe y además lo mejor de muy buenas fuentes, resulta que el día de ayer se cerraron unas encuestas que el mismo gobierno federal mando hacer en el municipio de Cajeme para ver si en realidad era cierto que los Bours principalmente Ricardo, Eduardo y Rodrigo estaban fuertes y que podrían hacerle un gran boquete político al PRI en Cajeme.

Pues cual fue Su gran sorpresa que Rodrigo Bours candidato a la presidencia municipal de Cajeme sale adelante con 2 puntos arriba de Emeterio Ochoa candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme, se quedaron con la boca abierta los jefes al ver las encuestas en la Ciudad de México y así se comprobó pues de que quieran o no digan lo que digan deben de aceptar en el PRI que fue un gran error político el haberlos excluido de las próximas elecciones con la intención de quitarles el poder político en Cajeme, pero al parecer les salió el tiro por la culata a esos priistas que se creen los dueños de Sonora y del PRI sonorense.

El asunto aquí se torna cada día más grave pues no solamente ganara Rodrigo Bours la presidencia municipal de Cajeme, sino que también ganara la diputación federal Terencio Valenzuela el otro independiente de los Bours y aguas porque con un diputado federal y un presidente municipal de Cajeme también los Bours se la están poniendo de pechito a Ricardo Bours para que en el 2021 sea el candidato naturalito del Sur de Sonora a la gubernatura del estado llegadas las fechas.

Eso es lo que realmente está pasando, en Cajeme les quisieron quitar el poder político a los Bours y les saldrá peor de lo que pensaban políticamente hablando, a eso me refiero, con razón Ricardo siempre dijo “Hay un conocido refrán que dice no hay mal que por bien no venga”, ahora entendemos porque está Muy claro que los Bours tienen todo el dinero del mundo y conocen de elecciones, de estrategia electoral y con esas tablas júrenlo que harán ganar a su hermano Rodrigo Bours porque vienen con todo y por todo, al menos así se manifiestan, y si no al tiempo amigos lectores.