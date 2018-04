¡En Cajeme ahora casi todos quieren votar por MORENA, el efecto López Obrador podría arrasar con carro completo, aguas!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe y de muy buena fuente y lo mejor sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni tampoco ayudar a otros, finalmente yo no le debo ni tan siquiera un vaso de agua a nadie menos a algún candidato y tampoco es el caso pero la gran verdad hay que comentarla.

Resulta que en la ultima visita que tubo Andrés Manuel López Obrador a Cajeme dejo con la boca abierta a muchísimos políticos y no políticos, pues la gran verdad no cabía la gente en su mitin, arraso lleno demás las expectativas que según su coordinadora general de campaña Tatiana Clouthier esperaban, motivo por el cual todos los votos de la gente que estaba indecisa por quién votar pues ya decidieron y se dieron cuente de quien tiene toda la gente a su favor es Andrés Manuel López Obrador y pues por ello ahora casi todos quieren votar por el “Peje” y por MORENA.

Es la gran verdad amigos lectores esta convertido en un gran fenómeno político Andrés Manuel, no es por jorobar a su favor pero es la verdad y lo sabe la gobernadora del estado Claudia Pavlovich, que por cierto dicen está súper preocupada porque en Sonora MORENA es quien está arriba en las encuestas y lo peor ya no hay tiempo para ganarle a López Obrador que esta 3 a uno en todo el estado y por eso se prevé que si la gente se vacía a votar todos por MORENA sin diferenciar el voto podrían arrasar todos los candidatos de MORENA en Sonora y en México.

Y con eso de que en cada mitin también el “Peje” les pide el voto para senadores y diputados federales para tener a parte de la presidencia de la republica tener mayoría en la cámara de senadores y en la cámara de diputados federales también.

Así que aguas, se prevé que MORENA sea la gran triunfadora en las proximas elecciones en Sonora y en todo el país, y si no al tiempo amigos lectores.