¡No se hagan bolas, en Cajeme la próxima alcaldía se definirá entre Emeterio y Rodrigo, los demás no pintan!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme la próxima presidencia municipal se definirá entre el empresario Rodrigo Bours Castelo y el delfín de Rogelio Díaz Brown, Emeterio Ochoa, esta plenamente comprobado que la gran familia Bours están todos ya unidos a un solo grito para apoyar con todo a su hermano Rodrigo Bours Castelo, tienen el dinero suficiente y además ya están trabajando en la gran estructura para que no los vayan a sorprender los mapaches como dice Rodrigo Bours.

Sabe Rodrigo que puede ganar, la gente está harta del PRI y esta es una muy buena oportunidad para él que no desperdiciara, porque ahorita el PRI tiene mucha negatividad y muy poca aceptación de los cajemenses es cuando Rodrigo pueda ganar fácilmente, porque en el PAN el pobre candidato de Delgadillo no pinta para nada, el de MORENA no llegara andan muy dividido todo ahí, la gente de Omar Serna andan dolidos tan así que dicen que votaran por MORENA nomas por Lopez Obrador y en la alcaldía de Cajeme no votaran por Mariscales Alvarado y el de Movimiento Ciudadano pues ya lo conocen ese es puro dinero quien demás por él, así las cosas amigos lectores según las últimas encuestas en Cajeme Emeterio y Rodrigo son los que más posibilidades tienen de ganar la próxima presidencia municipal y si no al tiempo amigos lectores.