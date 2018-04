¡Un político pobre siempre será un pobre político y al ser candidato ruino y sin dinero con más razón!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, finalmente casi todos los políticos son iguales hoy en esta humilde columna comentarios de Sonora le comentaremos algo que nos dejó atónitos y muy preocupados platicábamos con algunos de los candidatos del PRI y no diré nombres para no herir a nadie moralmente, pero nos comentaban que efectivamente son candidatos del PRI unos a las alcaldías de Sonora otros a las diputaciones federales y locales y uno candidato a senador por Sonora.

Como es posible que los manden a la guerra sin armas o sea son candidatos del PRI a diferentes puestos de elección popular en Sonora y nos dicen que no traen dinero, que no tienen dinero para pagar sus campañas ósea dinero suficiente pues a eso me refiero, de por si el PRI anda de lo peor en Sonora y peor en Cajeme sin dinero, ruinos y la deriva porque ya no están las cosas como antes que todos los ricos apoyaban con dinero a los candidatos para recibir puestos y negocios de los ayuntamientos, ahorita como no hay nada seguro para nadie pues es más difícil que alguien se quiera arriesgar y meterle dinero a una campaña que no garantiza el triunfo, eso es lo que está pasando con los candidatos del PRI principalmente y me refiero a ellos porque se supone que su partido está en el poder y deben de traer recursos para pagar lo normal a las campañas.

Qué raro esta todo por ejemplo Manlio nombra coordinador de campaña de Meade en Sonora donde Meade está casi en cuarto lugar, ya emigro del tercero al cuarto, si así como lo lee amigo lector Meade está en cuarto lugar o sea ya está muy perdido y si no le meten ganas los coordinadores con los medios para que cacaraqueen su proyecto político en Sonora por ejemplo no podrá ya levantar Meade, y así al “Maloro” nadie lo conoce en el Sur de Sonora y pues los medios tienen que decir la verdad que está perdido el “Maloro”, Anabel Acosta en Cajeme también está perdida, Emeterio pues con la reconciliación de los hermanos Bours también no tiene nada seguro y así muchos candidato del PRI ya casi están perdidos sin que todavía empiecen las elecciones el primero de julio.

Aquí el asunto estimado lector hay que decirlo, los candidatos del PRI el partido en el poder no traen dinero al menos eso dicen ellos, ya andan una llorona que no hay dinero, entonces para que se meten a competir si no tienen dinero, acuérdense que un político pobre es un pobre político, y si no al tiempo amigos lectores.