¡En Cajeme el PRI de entrada tiene perdido el 6to. Distrito, Anabel Acosta sale muy baja en las encuestas, Terencio Valenzuela la supera 3 a 1!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fuente y de muy buena fe, además sin jorobar en contra de nadie ni tampoco ayudar a nadie, finalmente ni Anabel ni a Terencio conozco, pero lo que está pasando en Cajeme está muy difícil la situación para el PRI y me refiero al sexto distrito electoral federal donde la candidata del PRI la senadora con licencia Anabel Acosta sale pero muy abajo en las encuestas, tan abajo que el candidato independiente a esa misma diputación federal Terencio Valenzuela la supera con muchísimo.

Me atrevo a decirles que ahorita Terencio esta 3 a 1 sobre ella, la gran verdad es que la gente ya está harta del PRI en México, en sonora y en Cajeme ni se diga, le preguntas a la gran mayoría de la gente que si votaría por los candidatos del PRI hasta se molestan no quieren saber nada del PRI, ya estamos hasta la madre del PRI, sí así como lo lee amigo lector hay gente que así se expresa del PRI en la última encuesta que se levantó por una encuestadora de mucho prestigio en México para sondear en Cajeme a ver como andaba la candidata Anabel Acosta en las preferencias.

De veras amigos lectores salió muy abajo la gente opina y dicen que prefieren votar por el candidato independiente Terencio Valenzuela y la verdad que es alarmante ya que todos opinan muy bien de Terencio y de Anabel no, a pesar de ser mujer no la quieren, ni las mujeres votaran por ella y eso la gran verdad trae muy preocupados a los altos jefes políticos en México, saben que Cajeme esta prácticamente perdido ese distrito, que a Beltrones y a la gobernadora Pavlovich les interesa mucho ganar por lo que viene en el 2021 la próxima gubernatura de Sonora, y si gana Terencio prácticamente ganan los Bours ya que Terencio es gente total de Rodrigo Bours, hermano de Ricardo Bours y aunque se diga lo que se diga la sangre es primero.

Y ellos como hermanos siempre se pondrán de acuerdo, así que si sacan cuentas y si gana Terencio la diputación federal de Cajeme aguas porque quieran o no Ricardo agarraría mucha fuerza con un diputado federal de su lado para los próximos comicios y la próxima gubernatura de Sonora en el 2021, donde Ricardo ya dijo que la buscara con o sin el apoyo de Claudia Pavlovich y eso todavía falta que su hermano Rodrigo Bous de la sorpresa y gane la presidencia municipal de Cajeme, así que aguas en Cajeme la situación está muy difícil para el PRI, y si no al tiempo amigos lectores.