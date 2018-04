¡El PAN cada vez de lo peor en Cajeme, candidatos sin arrastre de votos lo hundirán más, las imposiciones familiares hartaron a los verdaderos panistas!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- Y de veras que en Cajeme el PAN un partido fuerte que antes era, ahora pasa a ser un partido de familias y por ende nombraron candidatos a su modo, a su antojo y buscando siempre cuando menos una regiduría familiar que les siga dando el sustento y el diario a la familia a costillas siempre del erario público como esta por ejemplo impuesto un Rodrigo Ramírez por decir algo, donde su yerno el “Kala” Castro siempre a querido vivir del presupuesto y su hija pues no se diga y Rodrigo pues es viejo lobo de mar en esos menesteres políticos.

La gran verdad la gente en Cajeme también ya se hartó de que siempre son los mismos, la misma gata pero nomas más revolcada y eso pues pone a los verdaderos panistas a pensar mucho y ya no apoyar a ese partido como antes a pesar de que ahorita por asares del destino tiene un presidente del comité municipal del pan Cajeme muy honesto, muy serio y de respeto, me refiero al Dr. Marcos Icedo muy querido y apreciado en Cajeme y eso pues le da un poco más de Credibilidad a los poquitos panistas de cepa que quedan en Cajeme, donde se vaticina que el blanquiazul pase a tercera o cuarta fuerza política debido a los pésimos y malos candidatos sin arrastre político que nombraron para la próxima contienda electoral del 2018, donde sin duda el PAN de Cajeme no tendrá muchos votos, y si no al tiempo amigos lectores.