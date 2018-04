!En Cajeme el candidato de MC a la alcaldía seguirá siendo comparsa y delfín del PRI en el municipio!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes fidedignos desde Ciudad Obregón donde por cierto las aguas siguen muy revueltas en cuestión política, pues con tantos candidatos de tantos partidos más los independientes pues ya no haya la gente ni a quién creerle.

Fíjense amigos lo que está pasando por ejemplo y por decir algo con el candidato de Movimiento Ciudadano a la presidencia municipal de Cajeme Gustavo Almada, un rico empresario que realmente lo que busca es engrosar sus bolsillos, empoderar más sus empresas y crecer su poder ante el gobierno del estado, estar mejor cada día más con Claudia Pavlovich la gobernadora de Sonora y por ende estar de lo mejor con todo el aparato gubernamental en sonora.

Y lo decimos así porque tenemos información fidedigna de que este señor Almada lo único que le interesa son las negociaciones que hasta la fecha tiene con el PRI y con el gobierno, en esta candidatura del 2018 hará lo mismo sin duda que lo que hizo con su candidatura en el 2015, venderse políticamente, cotizarse políticamente mas alto y poner a su disposición a toda la gente que lo rodea en su campaña.

Se sabe de buenas fuentes que ya negocio con el PRI para quitarle al PAN todos los votos que sean necesarios para que triunfe así Emeterio Ochoa Bazua el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme, y por si esto fuera poco se sabe también que anda negociando por debajo de cuerda con algunas líderes que se acaban de adherir a MORENA ex panistas por cierto, pero que desafortunadamente también a ellos les gusta mucho el $$$$$$, les gusta mucho el poder y les gusta mucho que los tomen en cuenta el gobierno del estado, como es el caso de Andres Salas y gavilla que está siendo manipulado directamente desde Hermosillo por el ahora también priista para variar Francisco Villanueva para que de una forma u otra y por debajo de cuerda manejen a varios morenistas para que el PRI pueda ganar en Cajeme.

Es importante recalcar que es un cochinero la política cajemense como en otras partes, donde la gran mayoría se venden al mejor postor y al mejor pastor, no es posible que por tener el poder por el poder hagan y deshagan con la poca dignidad política que les queda a muchos políticos en Sonora y más en Cajeme, queda claro pues así que muchos candidatos de los partidos chicos como el de MC trabajaran arduamente por instrucciones del gobierno del estado y por así convenir a sus intereses para que de una u otra forma gane el candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.