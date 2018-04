Sensibiliza Secretaría de Salud sobre el tema Donación Voluntaria de Sangre

Hermosillo, Sonora, abril 9 de 2018.- Para promover la cultura de la donación voluntaria de sangre en el Estado, la Secretaría de Salud sensibilizó a más de 153 mil personas en el primer trimestre del año, a través del Centro Estatal de la Transfusión Sanguínea (CETS).

Edgar Velásquez Vega, Director del CETS, informó que al cierre del 2017, y en lo que va del año, ninguna persona complicó su salud o falleció por falta de sangre en el estado, por lo que exhortó a seguir participando en el programa permanente de donación voluntaria de sangre.

“Agradezco a toda la población que se ha sumado a esta campaña permanente de donación voluntaria de sangre, con lo que se ha logrado salvar más vidas; invito a que más sonorenses se sumen”, resaltó el funcionario estatal.

En lo que va del año, agregó, han realizado 29 campañas de donación voluntaria de sangre en la entidad y más de 400 pláticas de sensibilización, con lo que han captado 428 unidades de sangre; además activaron puntos de promoción en 264 hospitales, clínicas de atención primaria a la salud y Centros de Salud Rurales.

“Con la campaña permanente de donación voluntaria de sangre que realizamos en la Secretaría de Salud, cada vez más personas forman parte de esta cultura de donación voluntaria y no sólo acuden a reponer cuando es necesario”, indicó Velásquez Vega.

El funcionario estatal exhortó a la población sonorense a formar parte de la campaña permanente de donación voluntaria de sangre en la entidad para contar con más unidades en los hospitales y con ello, dijo, atender las urgencias que se puedan presentar.

Añadió que actualmente, en el Centro Estatal de Transfusión Sanguínea (CETS), una persona que cuenta con tatuajes o “piercings” sí puede donar sangre, siempre y cuando tenga más de un año con el mismo.

“Cuando se acuda a donar, es importante que informe y no oculte nada a la hora del interrogatorio privado, ya que hay factores de riesgo, por lo que se debe ser claro para hacer una adecuada valoración del candidato a donar”, comentó.

Entre las funciones del CETS, dijo, está la promoción de la donación voluntaria para concientizar a la población y cambiar la cultura de donación de reposición de sangre de un familiar, a una cultura de donación voluntaria y de repetición.

Cualquier persona sana que reúna los requisitos puede ser donador de sangre y plaquetas, puntualizó, que incluyen ser mayor de 18 años y menor de 65, presentar identificación oficial, ayuno mínimo de seis horas, no estar desvelado, no haber tomado medicamento durante los pasados siete días, entre otros.

Otros requisitos para donar sangre:

• No haber tomado bebidas alcohólicas en las últimas 48 horas.

• No consumir drogas.

• No haberse realizado tatuajes o perforaciones en el cuerpo en el último año.

• No haber tenido relaciones sexuales de riesgo.

• No haberse sometido a intervenciones quirúrgicas en los últimos 6 meses.

• No estar embarazada o lactando.

• No padecer ningún tipo de enfermedad en el momento de la valoración médica.

• No haberse aplicado vacunas en los últimos 28 días.