EN MARCHA OPERATIVO SEMANA SANTA BLANCA 2018

Con el objetivo de vigilar, proteger y orientar a los vacacionista que acudan a los distintos paseos de la región, además de las playas de los municipio cercanos, así como evitar actos delictivos o vandálicos en la ciudad, hoy la Secretaría de Seguridad Público Municipal (SSPM) en coordinación con la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) Policía Federal, Protección Civil, Cruz Roja, Bomberos, Jurisdicción Sanitaria Número Cuatro y clubes de radio ayuda, pusieron en marcha el operativo ‘Semana Santa Blanca 2018’.

El comandante Adolfo Díaz Herrera, jefe del Departamento de Tránsito, informó que se instalaron puestos de auxilio y orientación en distintos puntos de la carretera Esperanza-Hornos y en caminos vecinales del Valle del Yaqui, donde se ubicaron agentes policíacos, bomberos, paramédicos, mecánicos y grúas, para dar la atención que requieran los paseantes.

Indicó que se pondrá especial atención a la conducción punible, es por ello que a partir de hoy se instalará un filtro de alcoholímetro en el tramo Esperanza-Hornos y otro en la calle Meridiano y 900, en la entrada a Pueblo Yaqui.

‘Las instrucciones del presidente municipal Faustino Félix Chávez es evitar accidentes viales, lesionados o personas fallecidas, y para que los resultados sean como lo planeado es de suma importancia la participación ciudadana, que las personas no conduzcan bajo los efectos del alcohol u otros estimulantes’, manifestó Díaz Herrera.

También, recomendó a los automovilistas que acudan hacía la presa Álvaro Obregón, donde la carretera está en muy buenas condiciones, que no excedan los límites de velocidad y respeten los señalamientos de tránsito.

Además de utilizar el cinturón de seguridad, no hablar, ni textear por celular, conducir a la defensiva y obedecer las indicaciones de los agentes policíacos.

La Secretaría de Seguridad Pública dispondrá durante el operativo Semana Santa Blanca 2018 un total de 152 agentes preventivos, de tránsito y operativos, mientras que de la Policía Federal serán 25, además del personal del Departamento de Bomberos, Cruz Roja, Protección Civil, elementos de la PESP y radio ayuda.​