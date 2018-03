ABRIRÁN ALBERCAS MUNICIPALES A PARTIR DEL JUEVES SANTO

Este jueves 29 de marzo, abren al público las albercas del módulo deportivo Álvaro Obregón y de la unidad deportiva Constitución, para que miles de cajemenses y visitantes disfruten de ellas esta Semana Santa

El Director del Instituto del Deporte Municipal, Heliodoro Zazueta Cháirez, destacó siguiendo las instrucciones del Alcalde Faustino Félix Chávez, las albercas fueron debidamente rehabilitadas y recibieron tratamiento de cloración de agua y desinfección, con la finalidad de brindar un servicio seguro y confiable.

“Este jueves arranca de manera formal la operación de las dos albercas municipales, por lo que invitamos a todos los cajemenses y quienes nos visitan, que hagan este espacio suyo y las disfruten”, subrayó Zazueta Cháirez.

El funcionario Municipal informó que las albercas contarán con un salvavidas capacitado en caso de presentarse algún incidente; así como la presencia de una ambulancia de Cruz Roja con paramédicos y personal de la Unidad Municipal de Protección Civil.

Entre los requisitos, dijo, se encuentra usar trajes de baño y no shorts de mezclilla, no introducir alimentos a la alberca, no correr, no empujar y acatar las instrucciones del salvavidas, además los menores de ocho años deberán estar acompañados por un adulto.

Tanto la alberca olímpica del módulo deportivo Álvaro Obregón, así como la ubicada en la unidad deportiva de la colonia Constitución, operarán, esta semana de jueves a domingo en un horario de 10:00 a 18:00 horas con un costo de 25 pesos por adulto y 10 pesos los niños, mientras que para la semana entrante abrirán de martes a domingo.