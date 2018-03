Derroche de dinero y lujos excesivos en los XV años de la hija de la Senadora Anabel Acosta

Por Ing. Victor Gallardo

Ciudad Obregón, Son.- Aquí si aplica el dicho “Estas viendo y no vez”, vaya metida de pata cometió la Senadora con licencia y actual candidata del PRI a la diputación por el VI Distrito de Cajeme Anabel Acosta en la celebración de los XV años de su hija, pues dicha fiesta fue muy ostentosa y lujosa ya que Anabel Acosta derrocho dinero a diestra y siniestra, figúrese usted estimado lector quien se llevó los reflectores fueron los invitados políticos de la senadora así como el cantante Yahir, quien se dice cobra la módica cantidad de $400,000.00 pesos.

Creo que le están fallando los asesores políticos a la senadora del PRI en campaña o bien ni siquiera tiene asesores, pues como es posible que a cómo está la situación económica del estado, del municipio y del país haya hecho semejante festejo, como senadora que es ya debe de saber muy bien que el país es un país lleno de carencias de todo tipo, y que como funcionara haga este tipo de fiestas de lujo y gasto excesivo no la deja bien parada con la ciudadanía ni con su partido, alguien le debe de recordar a Anabel Acosta que es funcionaria pública y está en el ojo del huracán por lo mismo.

En las esferas políticas es bien sabido que la actual candidata del PRI a la diputación por el VI Distrito de Cajeme no las trae todas consigo y con lo que acaba de hacer solo esta demostrando que le falta madurez política y sobre todo unos buenos asesores, aunado a esto al Revolucionario Institucional no le cayó en gracia que la senadora siendo suplente haya abandonado su curul para competir por la diputación, ¿Y porque no le cayó bien a su partido que haya dejado su curul?, porque simple y sencillamente dejo a su partido y a Sonora con un senador menos y por ende se pierde un voto en cualquier gestión, votación o comisión que haya en el senado de la república.

Anabel Acosta con estas dos acciones a demostrado que le falta madurez política e insistimos unos buenos asesores, porque en la contienda por la diputación no la tiene nada fácil, está en la carrera contra un gran señorón como lo es Terencio Valenzuela, que si bien no es político es muy querido y respetado por la ciudadanía y según las últimas encuestas la senadora sale muy por debajo de Terencio Valenzuela.

Ahora nos preguntamos como pedirá el voto a la ciudadanía cajemense Anabel Acosta, los cajemenses quieren políticos que les respondan, los atiendan, que trabajen por el municipio y que sean austeros, como servidora pública que es debió tener cuidado y no hacer alarde del derroche de dinero que hizo en la fiesta de XV años de su hija, ¿Acaso se le olvido que es funcionaria pública y que está en campaña?, yo creo que sí.

