Por una Semana Santa Blanca 2018 en Cajeme

Mediante operativo coordinado con las distintas dependencias de los tres órdenes de gobierno y agrupaciones de la sociedad civil, que iniciará este jueves 29 de marzo y concluirá el domingo de Pascua, se busca reducir las situaciones de riesgo para lograr una Semana Santa blanca en el municipio de Cajeme, manifestó el Secretario del Ayuntamiento, Marcelo Calderoni Obregón, en representación del Alcalde Faustino Félix Chávez.

En conferencia de prensa, Calderoni Obregón, dijo que las autoridades hacen lo posible por prevenir que haya incidentes que afecten la integridad física de los paseantes, pero se requiere de la colaboración de la misma ciudadanía, tomando conciencia de que se deben atender las recomendaciones emitidas por las distintas dependencias, velando por la seguridad de sí mismos y de sus familiares.

Señaló que, aunque se desplegarán los elementos suficientes de la Policía Municipal como del Departamento de Tránsito para el operativo de Semana Santa, no se descuidará la ciudad, por lo que se llevarán a cabo en áreas residenciales y comerciales los recorridos conjuntos de vigilancia entre la SSPM y la Policía Estatal, para evitar que los ciudadanos que salgan de sus casas para ir de paseo sean víctimas de la delincuencia; recomendó además a quienes saldrán de su hogar, a tomar las medidas de precaución.

María Luisa Zamorano Rodríguez, coordinadora de la Unidad Municipal de Protección Civil, desde 15 días previos a la Semana Santa han venido trabajando en coordinación con las autoridades de auxilio, protección y vigilancia, haciendo recorridos de inspección en los balnearios instalados rumbo a la presa, donde se pidió que constaran con salvavidas, letreros alusivos a la peligrosidad de las corrientes de agua; además de equipo extintor para sofocar cualquier conato de incendio, entre otras recomendaciones.

“Por parte de la UMPC, contamos con 133 elementos, entre voluntariado y personal, que vamos a estar en todos lo largo de los paseos campestres, desde aquí hasta la presa del Oviachic, apoyando con mecánicos, paramédicos, ambulancias y carros de servicio de apoyos, así como personal de rescate, en coordinación con Cruz Roja, Bomberos y Protección Civil Estatal”, expresó María Luisa Zamorano.

El Jefe de Tránsito Municipal, Adolfo Díaz Herrera, en representación del Secretario de Seguridad Pública Municipal, Antonio Gutiérrez Lugo, dijo que se tendrán 152 elementos laborando en dos turnos de 12 horas para garantizar la tranquilidad de los paseantes, 34 unidades de radio-patrullas y 25 motocicletas que recorrerán las áreas de paseos para dar una rápida atención.

Agregó que se instalarán dispositivo de control de alcoholimetría antes de llegar a Hornos, y en la entrada a Pueblo Yaqui, donde estará personal de médicos legistas, jueces calificadores y de Derechos Humanos; además se establecerá una ruta alterna para evitar congestionamientos en el entronque de la carretera Internacional, misma que estará ubicada en el sitio conocido como la curva, es decir atrás del Club de Golf y los linderos del cuartel militar hasta hacer una escuadra con el antiguo camino al basurón hasta conectar con el semáforo del Instituto de la Veracruz.

“Las principales recomendaciones, son no ingerir bebidas embriagantes, mantener la responsabilidad y el respeto hacia ellos mismos y los otros conductores con el fin de evitar accidentes, que es lo que persigue la Policía y Tránsito Municipal, evitar accidentes y tragedias innecesarias; y ante cualquier situación de emergencia, marcar la número 911”, manifestó Díaz Herrera.

Osvaldo Villagrana Amaro, comandante de Bomberos, indicó que durante este periodo instalarán una Subestación de Bomberos en el kilómetro 9, que contará con una unidad extintora grande, una unidad de ataque rápido con equipo de rescate, una ambulancia con paramédicos y la principal unidad de rescate acuático, así como la participación de 50 elementos en total que estarán activos las 24 horas del día.

Por parte de Cruz Roja se anunció que se contará con dos ambulancias con personal paramédico, siendo una en Esperanza y otra en Hornos, y una motocicleta, que estarán atentos a cualquier necesidad de la población, durante los cuatro días del periodo vacacional.

Por parte de la Policía Federal, el inspector Juan Reyes Ortiz, señaló que el operativo de Semana Santa lo iniciaron el día 24 de marzo y terminan el 8 de abril y cuentan con 15 unidades automotores y 26 elementos, así como un puesto de auxilio en el kilómetro 15 de la carretera Internacional, y apoyados por oficiales de Gendarmería cubren los tramos donde se realizan trabajos de modernización; para cualquier necesidad de atención y puso a disposición el número telefónico 088.

Antonio Alvidrez Labrado, jefe de la Jurisdicción Sanitaria número IV dijo que trabajarán en los balnearios en coordinación con los Comités para la prevención de accidentes y con Seguridad Pública en la operación de los alcoholímetros y pláticas educacionales.

Por parte de la UEPC, el coordinador en el sur de la entidad, Arturo Lara expresó que contarán con 2 vehículos y 4 inspectores para revisión de los sitios de recreo y puso a disposición el número telefónico 119 desde un celular Telcel.

El Director de Salud Municipal, Aquiles Mexía Díaz indicó que la dependencia a su cargo estará llevando a cabo acciones de prevención, y recomendó no exponerse demasiado al sol, lavarse manos antes de comer y después de ir al baño, cuidar el medio ambiente, el uso del cinturón de seguridad y no beber mientras manejan.