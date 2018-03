¡La estrategia de Beltrones dejar sin posibilidades al “Borrego” Gándara para el 2021 a la gubernatura de Sonora, prefirio no ser diputado federal pero el “Borrego” tampoco!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- La gran verdad amigos lectores de porque Manlio renuncio a ser diputado federal en las próximas elecciones, Beltrones es un político super inteligente, de mucho peso y poderoso económicamente hablando y cuando un gran político de esa talla conjuga bien el poder político

con el económico y sabe acomodar sus tablas pues todo le sale de maravilla, se dice que Manlio prefirió no ser diputado federal en la siguiente legislatura porque negocio con el PRI nacional que para Sonora ninguna diputación federal de peso a ningún político que en el 2021 le hiciera mella a su hija Sylvana Beltrones, no soy yo diputado federal pero el “Borrego” Gándara tampoco y así fue.

Beltrones ya sabia que había sacado de la jugada a Antonio Astiazaran que lo forzó hasta que se fue al PAN y ahí pues internamente no le hace ya daño a Sylvana Beltrones, bueno ya quitando del camino a Astiazaran tenia que quitar del camino a otro peligro para Sylvana de tal forma que dijo no seré yo diputado federal por Sonora pero tampoco el “Borrego” Gándara y así fue Meade y Ochoa le concedieron eso a Manlio y ahora en Sonora Sylvana navegara con mas tranquilidad hacia su anhelo de llegar a ser la próxima gobernadora de Sonora en el 2021, porque esa es la meta de Manlio ver a su hija como gobernadora después de Claudia Pavlovich.

Manlio esta limpiando así el camino a su hija, vean lo que hizo en Obregón dejo fuera de toda posibilidad a Ricardo de que siguiera gobernando Cajeme, tomando en cuenta que Obregón es el segundo municipio mas grande de Sonora y si hubiera quedado Abel, Ricardo si tenia posibilidades para el 2021, como Ricardo ya había declarado que buscaría la gubernatura con o sin el apoyo de Claudia para el 2021 pues le cerraron todas las posibilidades en el PRI antes de tiempo.

Y todo eso es obra de Manlio que no quiere que nadie se le atraviese a su hija en el 2021 y júrenlo que hará hasta lo imposible por ver a su hija como gobernadora llegado los tiempos que Claudia termine y le entregue a su hija el poder en Sonora, así las cosas amigos lectores en política no hay casualidades todo esta fríamente calculado, Manlio no sera diputado federal pero el “Borrego” tampoco y eso lo dejo ya sin esperanzas para el 2021, así que Manlio logro su objetivo principal de dejar fuera de la jugada al “Borrego” y al “Yaqui power, y si no al tiempo amigos lectores.