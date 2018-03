Generará mil 200 empleos de calidad Call Center de One Link en Cajeme

Eduardo Flores

Un potencial de generar hasta mil 200 empleos bien remunerados en Cajeme durante los próximos 12 meses tiene la empresa One Link, que se aloja en las instalaciones de Intugo en el Parque Tecnológico Sonora Soft e inicia operaciones con un call center internacional para la compañía Volaris, poniendo al municipio en el mapa de los negocios a nivel internacional.

Al anunciar el arranque de operaciones del call center, el Alcalde Faustino Félix Chávez agradeció a los directivos de Intugo y One Link, por la confianza depositada en el municipio, e hizo énfasis en que el establecimiento de este tipo de empresas en Cajeme se debe en gran medida al trabajo realizado por la Secretaría de Desarrollo Económico local y el Consejo de Promoción Económica de Ciudad Obregón (COPRECO), así como a la estrecha colaboración con el COPRESON y la Secretaría de Economía del Gobierno del Estado.

El abrir espacios de participación ciudadana para la promoción y atracción de inversiones, es un trabajo en equipo y un gran acierto de la presente administración municipal, mencionó Félix Chávez al comentar la importancia de que una empresa con la que se ha venido trabajando en el tema de conectividad como es la línea aérea Volaris, hoy a través de One Link establezca dentro de este proyecto su call center en Ciudad Obregón, iniciando con 400 empleos y la posibilidad de crecimiento estimado en 12 meses, gracias a la contratación de servicios con otras empresas, de hasta mil 200, con una derrama económica semanal sólo en nómina, de 2.5 millones de pesos.

Félix Tonella, director general de Intugo hizo saber que tienen fe en Cajeme y es por ello que arrancan la alianza estratégica con One Link; asimismo, agradeció al Alcalde Faustino Félix Chávez por las atenciones brindadas para el inicio de operaciones del call center.

Walter Roulet, gerente de operaciones One Link, dio las gracias al Presidente Municipal y al pueblo de Cajeme, por haberlos recibido y brindarles el apoyo necesario para salir adelante, ayudándolos a impulsar iniciativas que fomentan el empleo y al mismo tiempo, fortalecen las relaciones comerciales entre países hermanos ya que esta es una empresa con más de 10 mil empleados en países como Colombia, El Salvador, Nicaragua, Guatemala y hoy en México.

Participaron en la conferencia de prensa Regino Angulo Rodríguez, presidente del COPRECO; Laura Karonny Valdez, directora del Parque Tecnológico Sonora Soft; Teresita Ivich, por parte de COPRESON y Raúl Montes Elizondo, Secretario de Desarrollo Económico municipal.