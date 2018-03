¡En Cajeme se le empiezan a alinear los “astros” a Emeterio Ochoa, después de la tempestad viene la calma!

* Abel, “Yaqui Power”, El “Borrego” Gándara y todas sus compañías cobijaran a Emeterio

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y no cabe duda que este joven candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme tiene suerte pero mucha suerte y además sus patrones también han sabido tender los puentes necesarios para salvar Cajeme y por ende que él sea el próximo alcalde, porque así les conviene a la gobernadora, a Manlio, a Rogelio y al “Tino” Félix.

Porque todo se está trabajando con miras no nomas al 2018 sino a la grande del 2021, ósea quien relevara a Claudia Pavlovich en Sonora y lógico que se trabaja para no tener muchas trabas u obstáculos políticos en esas fechas para que Sylvana Beltrones sea la próxima gobernadora de Sonora, esa es la gran realidad y lo que está pasando con Emeterio en Cajeme pues es rebote de todo esto o sea más de lo mismo la grande del 2021.

Por eso a la gobernadora le súper urge que gane Emeterio Ochoa la presidencia municipal de Cajeme a como dé lugar y si hay que negociar con el diablo lo harán, pero quieren ganar a como dé lugar, por eso ya hablaron con Abel Murrieta y acepto la coordinación de los candidatos a senadores en el sur de Sonora Maloro y Sylvana, también se sabe de buenas fuentes que ya hay pláticas muy cercanas con Ricardo Bours y todo su “Yaqui Power” y dicen ya se dobló y acepto al parecer apoyar a Emeterio, además de no jugar las contras en Cajeme al PRI que la verdad ahí estaba el peligro si Ricardo juaga las contras, aguas si no pregúntele a Alfonso Elías Serrano cuando perdió la gubernatura contra Guillermo Padrés.

O pregúntele a Ernesto Vargas cuando perdió la alcaldía de Cajeme contra Manolo Barro si el “Borrego” y Ricardo los hicieron perder porque no eran sus candidatos del PRI, entonces con esos antecedentes mejor decidió Manlio y Claudia Pavlovich negociar con Abel, con Ricardo, con el “Borrego” Gándara y sacar adelante Cajeme, de hecho Manlio y Ernesto gándara renunciaron a ser diputados federales porque la negociación así lo ameritaba, pensando en que no tuviera tropiezos Sylvana Beltrones en el 2021 en Sonora y así sea la próxima gobernadora por el PRI. Así las cosas amigos lectores, se le están alineando los astros a Emeterio Ochoa y ahora se ve un mejor panorama político y con más posibilidades de triunfo, acuérdense que la unión hace la fuerza y en Cajeme todas esas fuerzas que estaban desunidas ya se están volviendo a unir, todos a favor de Emeterio Ochoa candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme, pues suerte para Emeterio parece que todo se le está acomodando ya gracias a sus buenos patrones, y si no al tiempo amigos lectores.