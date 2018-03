Fortalece Sonora prevención de violencia en el noviazgo

Hermosillo, Sonora, marzo 19 de 2018.- Más de 18 mil jóvenes sonorenses, entre mujeres y hombres se capacitaron en 2017 y lo que va del 2018, con el taller “Prevención de Violencia en el Noviazgo”, estrategia que el Instituto Sonorense de las Mujeres (ISM), refuerza para concientizar sobre el tema.

Blanca Luz Saldaña López, Coordinadora Ejecutiva del ISM, señaló que el Gobierno del Estado promueve este taller en escuelas secundarias y preparatorias para dar a conocer a las y los jóvenes de Sonora la importancia de esta situación, y puedan identificar cómo se expresa, cuáles son sus manifestaciones y consecuencias.

Además del tema de prevención de violencia en el noviazgo, dijo, incluye otros contenidos como: Redes Sociales Seguras (sexting) y Prevención de Embarazo en Adolescentes, que resultan de gran interés para las y los jóvenes, así como para el personal docente que los acompaña, ya que adquieren habilidades y destrezas para abordar los temas y actuar en caso de detectar alguna situación de riesgo.

Destacó que es justo el noviazgo, la etapa en la que una pareja debe conocerse, detectar afinidades y valores, pero también descubrir si la pareja tiene conductas violentas, por lo que deben actuar a tiempo.

“La etapa del noviazgo es una etapa de enamoramiento, pero debemos estar muy pendientes de cualquier manifestación, porque muchas veces la violencia puede disfrazarse de amor, y se vuelve casi invisible, al grado que las jóvenes no se dan cuenta o no aceptan que están siendo violentadas, pues confunden con muestras de afecto lo que son conductas controladoras”, explicó Saldaña López.

Recordó que violencia es cualquier ataque intencional, ya sea de tipo sexual, físico y/o sicológico que se realiza para dominar, controlar o sentirse superior a la pareja, y pueden ir desde jalones, insultos, gritos, amenazas, golpes y expresiones que buscan herir a la otra persona, pero, insistió, en ocasiones son comentarios tan sutiles que pasan desapercibidos o se niegan a aceptar.

La Coordinadora Ejecutiva recalcó que el tema de prevención y atención de violencia contra las mujeres es una prioridad para la Gobernadora Claudia Pavlovich Arellano,.

Impartir talleres de prevención, como el de violencia en el noviazgo, apuntó, es indispensable y continuarán llevando el mensaje a todas y todos los jóvenes de Sonora, por ello se estableció como un programa estatal permanente dentro del ISM.

De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre las Dinámicas de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) realizada en 2016, Sonora bajó del primer lugar de violencia en el noviazgo en el que se encontraba en 2011, a la posición 26.

Del 54% de mujeres que referían violencia en su relación de pareja, en los últimos resultados presentados por INEGI, se redujo al 36.4%s, situación que Saldaña López consideró como alentadora para seguir reforzando el trabajo que realizan a favor de mujeres, niñas y adolescentes.

Algunas conductas que son signos para identificar que existe violencia en una relación son:

• La pareja te llama a todas horas

• Pone apodos que te desagradan

• Tratan de controlar las actividades de la pareja

• Golpes de “juego”

• Te cela

• Caricias que no te gustan

• No te dejan saludar a amigos o ex parejas

• Te revisan el celular

• Comparten claves o el uso de cuentas de redes sociales

• Cambios de conducta inesperados