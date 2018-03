¡En Etchojoa Benjamín Rivera Rojo candidato del PAN a la alcaldía ganara 3 a 1 al PRI afirman etchojoenses!

* La pésima administración del actual alcalde priista tiene hundido al municipio.

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y en donde las cosas también andan de lo peor para el PRI es en Etchojoa, donde su actual presidente municipal el priista Ubaldo Ibarra y ahora candidato a la diputación local por el 20 distrito que abarca Etchojoa y Benito Juárez, este señor tiene hundido al municipio de lo peor, los servicios públicos hasta pudiéramos decir que no hay, la verdad no es por jorobar pero Etchojoa está en la desgracia económicamente hablando en lo que respecta a los apoyos y servicios por parte del ayuntamiento.

Que la gran verdad tienen en el olvido a la pobre gente de este municipio, con poca pavimentación, con muchos caminos rurales empolvados, y aun así la gente le hace su luchita saliendo a trabajar y vender lo que pueden para subsistir porque el ayuntamiento no los ayuda con nada, los tienen en el olvido y así sin tal vergüenza el señor Ubaldo Ibarra todavía quiere ser diputado local.

Le gusto seguir mamando de la ubre del dinero del pueblo, así son muchos políticos que no tienen llene, llegan al poder y para sacarlos después ni con grúa los mueven de ahí, y si no vean para donde volteen todos quieren reelegirse y los que no, quieren otro puesto como Ubaldo, ahorita es presidente municipal y quiere ser diputado como si hubiera quedado tan bien con los etchojoenses, pero así es la política de cochina.

Si eres amigos de los que mandan te ponen y si pones dinero pa’las campañas con mas razón repites, así están las cosas amigos lectores Etchojoa está de lo peor con esta pésima administración municipal de Ubaldo Ibarra, pero para la gran satisfacción de los etchojoenses es que el PAN postulo aun ex alcalde priista ahora flamante y aceptado candidato del PAN a la alcaldía de Etchojoa Don Benjamín Rivera Rojo.

Un muy buen ex alcalde de Etchojoa, muy querido y respetado por el pueblo y aseguran que votaran por él para que sea el próximo presidente municipal de Etchojoa, ya que cuando benjamín fue alcalde se portó muy bien con la gente, por eso votaremos otra vez por él.

Así lo afirmaron para este aplasta teclas muchísimos etchojoenses, y si no al tiempo amigos lectores.