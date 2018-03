¡En Benito Juárez el PAN no pinta, la segunda fuerza política después del PRI es Movimiento Ciudadano!

* Y cuidado con su candidato a la alcaldía Hiram Sandoval, ojo Edgardo Martínez candidato del PRI por BJ

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos nos llegan informes muy fidedignos desde la tierra de Manlio Fabio Beltrones Villa Juárez, Sonora, México, nos comentan gente muy conocedora de elecciones y encuestas que el PRI esta fuerte en Benito Juárez y su candidato Edgardo Martínez Robles alias “El Galin” compadre por cierto de su padrino político el todavía jefe de la CECOP en Sonora Manuel. Bustamante Sandoval, además primo hermano de Hiram Sandoval el otro candidato de Movimiento Ciudadano.

Aquí las cosas pudieran cambiar si los del PRI no se ponen abusados porque están muy confiados y creen que las tienen todas consigo, pero déjenme decirles que en las últimas encuestas de hace 4 días el candidato primo de Manuel Sandoval, Hiram Sandoval de Movimiento Ciudadano está creciendo mucho y cada día tiene más aceptación Con la gente de Benito Juárez.

Por tal motivo los del PRI y “El Galin” deben de ponerse más las pilas, no deben confiarse porque están en el poder (PRI) ahorita, Hiram Sandoval todos los días no ha dejado de hacer campaña aprovechándose de que es regidor en Benito Juárez, se está dando mucha publicidad, mucho cine y además es aceptable pues cada quien hace su luchita, redes sociales como Facebook y todo lo que se pueda y eso le ha servido mucho al candidato a la alcaldía de Benito Juárez Hiram Sandoval para posesionarse como el segundo mejor aceptado por los benitojuarenses.

Pues acuérdense que caballo que alcanza gana, por eso ojala y el candidato del PRI Edgardo Martínez Robles se ponga las pilas y no esté esperando que su compadre Manuel Bustamente le esté dictando la agenda desde Hermosillo, porque si no pueden perder como ya una vez perdió Manuel Bustamante la alcaldía cuando fue candidato por primera vez en Villa Juárez, y eso le pudiera pasar a su compadre “Galin” si no se ponen las pilas, porque la verdad se lo está comiendo Hiram Sandoval, mas colmillo, mas todo, y si no al tiempo amigos lectores.