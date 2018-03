¡Emeterio Ochoa un candidato joven con mucho animo pero con mucha contra en Cajeme!

* Hasta de los suyos, no lo quieren afirman priistas

* En Cajeme pudiera perder y fácil Emeterio

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Miren amigos lo que hoy les vamos a comentar sin el deseo de jorobar en contra de nadie ni de ayudar a otros finalmente todos los políticos son casi iguales, nomas llegan al poder y se hacen vivos, se creen la divina garza y muchos hasta se olvidan de los que los ayudaron a llegar al poder, y por si esto fuera poco ni conozco a Emeterio, ni a Delgadillo, ni a Rodrigo Bours ni a Gustavo Almada, entonces adelante con mi comentario de Sonora de hoy.

En Cajeme la situación esta mas grave de lo que ustedes se imaginan, porque el candidato del PRI a la presidencia municipal lo sabe, lo saben los dirigentes del PRI estatal, lo sabe el dirigente del PRI local, lo sabe Rogelio Díaz Brown y lo sabe el alcalde “Tino” Félix!.

Están sentados en una bomba política, Emeterio Ochoa pudiera perder, las cosas en Cajeme jamas habían estado tan complicadas para el PRI como ahora, no deben confiarse, miren porque les digo, más de 600 delegados que votaron por Abel Murrieta y sus gentes no quieren saber nada del PRI menos de Emeterio Ochoa, luego así como lo leen nadie del “Yaqui Power” nadie votara por Emeterio eso ya esta escrito.

Inclusive por si esto fuera poco al parecer trabajaran en su contra buscaran todas las formas de que pierda Emeterio ademas con todo la carga negativa que el PRI tiene por las malas administraciones de Rogelio y el “Tino” la gente no quiere saber nada del PRI, y es en serio las ultimas encuestas de hace dos días ponen al PRI en la lona en Cajeme entre otros.

De veras amigos lectores, yo no les miento tuve acceso a las ultimas encuestas y del gobierno no crean que de nadie en particular, el gobierno sabe que Cajeme esta perdido para el PRI, la gente esta harta del PRI y de sus gobernantes y claro que cobrara facturas en las próximas elecciones, con su voto le demostraran su rechazo al PRI.

Las cosas están muy difíciles en Cajeme para Emeterio Ochoa este joven político podrá traer todo el “power” y apoyo del gobierno de estado, de Rogelio Díaz Brown, de Manlio del “Tino” ya no tanto porque no le dieron la diputación local a su secretario del ayuntamiento y compadre socio de negocios Armando Alcala y cuidado el presidente en turno tiene el poder, tiene la lana del ayuntamiento y la estructura y la policía municipal a su mando, así que aguas si no le dan nada al “Tino” Félix peor se le pondrán las cosas en contra a Emeterio Ochoa.

El “Tino” espera de perdida una pluri pero parece que ya están destinadas las dos, una para el presidente de PRI estatal Gilberto Gutierrez y otra para el ex secretario de Salud Gilberto Ungson así que aguas, Cajeme esta que arde luchan contra mucho dolido hay mucho ex priista que pueden hacer perder al candidato del PRI ya nomas de coraje y resentimiento, así están las cosas amigos lectores, hay demasiada “contra en contra” de Emeterio Ochoa y digan que se los

dijo un loco pero el día de las elecciones se darán cuenta si les mentí, y si no al tiempo amigos lectores.