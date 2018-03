¡Cesan a Comisario de Esperanza por grosero por prepotente, arbitrario y por haber tratado de prostitutas a las mujeres del pueblo!

* Indignación, coraje, impotencia en Esperanza Sonora con su comisario por grosero con las mujeres del pueblo

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Esperanza municipio de Cajeme piden la destitución del comisario por grosero prepotente arbitrario y lo peor que públicamente denosta a las mujeres, las ofende, las trata de prostitutas, hay una gran indignación en toda la comisaria de Esperanza con este comisario, urgen a la señora gobernadora del estado y al presidente municipal tomen cartas en el asunto y destituyan inmediatamente a este prepotente y grosero funcionario publico que ademas reconoció sus errores y les pide disculpas publicas a quien aya ofendido así se manifiesta ahora el comisario.

Estoy arrepentido, sí lo dije en un arranque de coraje, reconozco que dije muchas barbajanadas, me gano la ira, me gano el coraje y ya no hay otra mas que pedirles disculpas, así se los dijo a las mujeres inconformes en una reunión en la oficina del comisario ante Chayito Rodriguez, Nidia Rascon, Aurora Monsalbo, Mirna Luzanilla, Estela Figueroa, Lourdes Figueroa.

Ante estas indignadas mujeres reconoció el comisario de Esperanza sus errores y sus barbajanadas que dijo y les pidió disculpas, pero ellas las mujeres de Esperanza dijeron no basta una disculpa, un funcionario así no tiene dignidad para seguir en el puesto queremos su renuncia, así lo manifestaron las inconformes madres de familia, pues haber que hace el “Tino” Félix y la gobernadora con este grosero, prepotente y amenazador comisario de Esperanza, y si no al tiempo amigos lectores.