¡En Sonora podría el IEE no darle la constancia como candidato independiente a la alcaldía de Cajeme a Rodrigo Bours, no presento carta de renuncia al PRI afirman!

* Aguas con los requisitos, de por si tantito quieren los del PRI para no tener tropiezos

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes fidedignos de gente totalmente dentro del sistema y comentan que al señor Rodrigo Bours Castelo podrían no darle la constancia que lo acredite como candidato independiente a la alcaldía de Cajeme, porque según ellos le faltaron llevar unos requisitos, que raro se esta poniendo el ambiente político en Cajeme, primero una mano

poderosa no deja llegar Abel Murrieta a la candidatura, ahora quien sera la otra mano que no quiere dejar llegar a Rodrigo Bours a la alcaldía de Cajeme. ¿Sera el mismo poderoso político sonorense que sabe que Rodrigo también seria un gran peligro si lo dejan llegar en Cajeme?

Pues sera el sereno pero alguien muy poderoso quiere acabar de una vez por todas con el poderoso Clan Bours porque no se puede pensar otra cosa, no le están dando ninguna chansita ni tan siquiera una regiduria les quieren dar a los Bours, eso quiere decir que si viene en serio la gran quitada de poder que les quieren dar en Cajeme y en Sonora a los ex poderosos ahora “Yaqui Power” y compañía mas todo lo que huela a los Bours.

¿Porque ahora quieren frenar las aspiraciones de Rodrigo como candidato independiente para Cajeme?, se nos hace muy raro que pudieran no darle la constancia en el IEE que lo acredite como candidato, de ser así los rumores que andan circulando pondría en tela de duda la democracia en Sonora y mas en Cajeme, donde se están dando estos raros pero creíbles acontecimientos, donde Manlio va con todo al parecer en contra del “Yaqui Power” y compañía, y al parecer también todo lo que huela a ello, porque hasta Rodrigo pudiera perder sin jugar.

Pero en fin así es la política, el pez mas gordo se come siempre al mas chico, al menos así se ve que están sucediendo las cosas, pues la verdad ojala que dejen competir de perdida a Rodrigo, sería una gran pelea entre él y Emeterio Ochoa, aunque la gran estructura que tiene el PRI ganaria Emeterio, pero jugarían los dos y demostrarían democracia de otra manera se demuestra miedo a perder y mejor no te dejo llegar, así pudiera estar pasando en Cajeme no dejar llegar al contrincante para no arriesgarnos, ¿Estarán pensando así los Beltronistas, los Tinistas, los Claudistas y los Rogelistas?, y si no al tiempo amigos lectores.