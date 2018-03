¡En Cajeme podría Abel romper con Ricardo, pero Eduardo Bours lo rescataría para hacer mas fuerte al PAN en Sonora!

* Y por ende el futuro político del ex gobernador del Clan Bours

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y donde la cosas todos los días dan mas de que hablar y es deber de nosotros comentarselos tal y como nos informan, gente ceracanisima a los poderosos Bours Castelo de Cajeme nos cuentan los mas enterados de este gran asunto que el diputado federal con licencia Abel Murrieta pronto podría ya estar rompiendo con Ricardo Bours, y así el ya desligarse totalmente del tan famoso y ahora tristemente llamado “Yaqui Power”.

Pues así es la política hoy, al parecer se le esta acabando el poder y así se esta demostrando porque los hechos hablan por si solos, dicen que Abel anda muy molesto con su patrón político Ricardo porque según él lo dejo solo y lo abandono cuando mas lo necesitaba.

Pues Abel molesto renuncio al PRI, quiso ser candidato del PAN a la alcaldía de Cajeme, en Sonora le habían dicho que si pero cuando se enteraron en México que era un gran peligro para el proyecto de Sylvana Beltrones en el 2021 rápidamente su papá ordeno que le dieran palo a Abel y a su candidatura por el PAN en Cajeme.

Cuando eso pasa Abel rápidamente trata de comunicarse con su jefe político pero resulta que Ricardo salio mas inteligente que Abel, figuro rápidamente unas vacaciones y se fue no solamente fuera de Sonora si no fuera de país, y al parecer no pudo Abel hacer contacto con él y eso lo encabrono, a tal grado de que todo parece indicar que habrá rompimiento político, dejara Abel de pertenecer ya al “Yaqui Power” y por ende ya dejo el PRI como de todos es conocido.

Abel ya fuera del “Yaqui Power” seguro que sera recogido y cobijado por el ex gobernador de Sonora el también ex priista Eduardo Bours Castelo para cobijarlo en el PAN, aunque después lo acomode en algo y así Eduardo Bours ir haciendo mas fuerte al PAN en Sonora donde según expertos Eduardo tiene su futuro político, por eso le interesa que Abel se repegue a él ya cuando rompa con Ricardo Bours que es lo mas seguro que pasara ya pronto.

Así las cosas amigos lectores, se escucha muy fuerte ya el rompimiento de Abel Murrieta con Ricardo Bours, pues siente Abel que Ricardo lo abandono cuando mas lo necesitaba, lo dejo solo y se lo comieron los grandes leones de la política mexicana y no lo dejaron llegar a ser alcalde de Cajeme por ningún lado, y así demostrarle al “Yaqui Power”, a Ricardo y a Eduardo quien manda en Sonora y en México, y si no al tiempo amigos lectores.