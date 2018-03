IMSS Sonora conmemora día mundial del riñón con recomendaciones para su cuidado

En el marco del Día Mundial del Riñón, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Sonora hace un llamado a la población en general para tomar medidas de prevención con el objetivo de preservar sanos los riñones, en especial a quienes sufren de hipertensión o diabetes.

El coordinador hospitalario de donación de órganos y tejidos de la Unidad Médica de Alta Especialidad (UMAE) No. 2 de Ciudad Obregón, Armando Gurrola Castillo, reveló que pese a los esfuerzos hechos por el IMSS, no se ha logrado disminuir la lista de espera para trasplante de riñón.

“Desgraciadamente las listas de espera en el país cada vez más van a la alza sumando alrededor de 21 mil pacientes en espera y cada año hay más casos pese a los esfuerzos de los diferentes sistemas de salud, encabezados por el IMSS que atiende al 60 por ciento de ese total”, expresó.

El especialista detalló que en Sonora el número creció durante el 2017, siendo 284 pacientes actualmente los que se encuentran en espera de recibir un nuevo órgano, cantidad que logra no elevarse drásticamente debido al número de operaciones de sustitución que se realizan dentro de la UMAE.

El daño renal crónico, manifestó Gurrola Castillo, tiene causas variables como, entre otras, padecer diabetes, hipertensión, mantener una vida sedentaria, sin actividad física, altos consumos de sal, el abuso de medicamentos o drogas, enfermedades del sistema inmunológico, cáncer e infecciones graves. “No sabemos cuándo podamos llegar a necesitar un trasplante por eso es importante tener presente la donación de nuestros órganos, hacer la promoción entre nuestros familiares y más que nada cuidar nuestra alimentación, hacer ejercicio y consumir el agua suficiente para su funcionamiento adecuado, evitando en la medida de lo posible algún daño renal crónico”, finalizó.