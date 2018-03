¡Podría ganar Abel Murrieta Cajeme, por eso desde México negociaron su caída!

* Y le quitaron la candidatura del PAN para Cajeme, pensando en el 2021 mejor le dieron palo

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y nos llegan informes fidedignos desde la Ciudad de México que la caída de Abel Murrieta como candidato del PAN a la presidencia municipal de Cajeme fue negociada a grandes escalas en la Ciudad de México, el asunto es que según las encuestas si Abel hubiera llegado como candidato del PAN en Cajeme podría haber ganado, y eso afectaría muchísimo para las elecciones del 2021 al proyecto de Sylvana Beltrones para la gubernatura de Sonora y prefirió su papá el poderoso político sonorense no arriesgarse y negocio darle palo a Abel Murrieta de una vez y dejarlo fuera de la contienda electoral por Cajeme.

Y es que la gran verdad esta comprobado que Don Manlio Fabio Beltrones esta demasiado pesado y gobierna México como si fuera el vicepresidente de la república, ya tiene muchos años así gobernando y ahí están las pruebas, una vez mas se hace lo que él dice por eso Abel no sera candidato por Cajeme.

El PAN le dio la espalda a petición del poderoso político sonorense papá de la candidata a senadora del PRI Doña Sylavana Beltrones, así las cosas amigos lectores no le convino a Beltrones que Abel llegara como candidato del PAN a la alcaldía de Cajeme y así mata dos pájaros con la misma piedra limpiándole el camino a su hija con rumbo a la gubernatura de Sonora en el 2021, y así el “Yaqui Power” se queda sin posibilidades de la gubernatura, y si no al tiempo amigos lectores.