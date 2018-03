Conocerá FAS caso Telemax

* El fiscal anticorrupción, Odracir Espinoza, dijo a Dossier Político que hasta hoy “no hay denuncia, pero para empezar los recursos son federales, creo que en la resolución hay un llamamiento a la Contraloría Estatal para que inicie un procedimiento administrativo”…

Hermosillo, Sonora (DP).- La Fiscalía Anticorrupción conocerá sobre el presunto caso de desvíos de recursos federales contratados por la Sedatu a Telemax, aunque primero se debe analizar por parte de la Contraloría General del Estado y resolver si es un asunto administrativo.

El fiscal anticorrupción, Odracir Espinoza, dijo a Dossier Político que hasta hoy “no hay denuncia, pero para empezar los recursos son federales, creo que en la resolución hay un llamamiento a la Contraloría Estatal para que inicie un procedimiento administrativo”.

Odracir Espinoza expresó que este llamado se dio “no sé bajo qué términos, pero si hay un procedimiento administrativo en ese sentido, es porque es un tema que le compete al Estado de Sonora”.

Planteó que después de la Contraloría, el caso llegaría a la Fiscalía “así es, yo voy a solicitar a través del Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción que se nos informe a todos del caso, para yo tomar cartas en el asunto e ir conociendo qué es lo que va pasar”.

Apuntó que se requiere de una denuncia para poder investigar ya que no lo pueden hacer por oficio, “sí necesitamos una denuncia de por medio y tenemos que saber qué delito se cometió, porque también el manejo de empresas fantasmas, EFOS, son competencia federal, deja tú el recurso, pues si esto se manejó con empresas fantasmas… ¿qué objetivo tiene?”.

Expuso además que “el lavado de dinero o defraudar el fisco, es una práctica mala e irregular pero hay vacíos legales que ahorita se está modificando esta parte del sistema, ahorita ya el SAT boletina a este tipo de empresas para que nadie haga negocios con ellas”.

Aclaró a DP que en este ni en ningún caso “aquí no hay complicidades ni impunidad para nadie. Lo que sí te digo es que donde haya elementos se va proceder donde no, pues no, porque nos llegaron denuncias de rumores, de mitotes, investigamos hasta las últimas consecuencias, llamamos a testigos”. Tomado de Dossierpolitico.