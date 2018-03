En Huatabampo Shirley Vázquez y su familia abandonan el PAN

* 30 años de militancia, fundadores del blanquiazul en la tierra de los generales, se van a MORENA

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y de veras que en política todo se podrá ver y todo se puede esperar, ahora le toco a Huatabampo donde la reconocida maestra, ex diputada, ex subsecretaria de la SEP en Sonora y ex candidata del PAN a la alcaldía de Huatabampo entre otras cosas ahora abandonan el PAN se va a MORENA, el partido de López Obrador que realmente viene arrasando con todo y sumando cada día más adeptos y por ende votos.

Los Vázquez Romero de Huatabampo fueron fundadores del PAN en ese municipio y alrededores de tal manera que con eso prácticamente está acabado el PAN en esa región de la tierra delos generales, donde por cierto esta salado ese pobre municipio ya que el que está actualmente como alcalde es del PRI pero también está de lo peor, no le arregla un machigui a un cochi este enano rencoroso.

Así las cosas amigos lectores se desgrana la mazorca en el PAN Huatabampo, todos se van a MORENA, y si no al tiempo amigos lectores.