¡Ricardo Anaya le ofrece a Ricardo Bours la alcaldía de Cajeme para Abel Murrieta!

* Entre otras posiciones, bienvenidos al PAN cuando ellos quieran los “Yaqui Power”, Abel y compañía afirma el candidato presidencial del PAN, PRD y MC

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que las ofertas políticas están a la orden del día y como se está viendo mucho eso de cambiarse de partidos como cambiarse de ropa, pues ahora nos llegan informes fidedignos que al candidato a la presidencia de la república por el PAN, PRD y MC Ricardo Anaya le interesa demasiado el poderoso grupo político del Sur de Sonora que comanda Ricardo Bours y Abel Murrieta entre otros, por tal motivo ya les mando un gran mensaje el señor Ricardo Anaya al otro señor Ricardo Bours diciéndoles que el PAN tiene las puertas abiertas para todo su grupo político y que además cuente con las posiciones que Ricardo Bours quiera para su gente como es el caso de Abel Murrieta para Cajeme por el PAN si ellos quieren.

Y así las posiciones que Ricardo Bours y su grupo quieran le serian autorizadas si es que Ricardo y su “Yaqui Power” se deciden a irse al PAN y apoyar con todo a los candidatos del PAN en México, Sonora y Cajeme, se dice que ya hay pláticas muy avanzadas y benéficas para el grupo político de Cajeme, tomando en cuenta que si tienen mucha gente y además saben manejar los hilos de la política y quieran o no Ricardo Bours tiene mucho peso político en Cajeme y todo el sur, así que aguas priistas, aguas líderes del PRI en Sonora, cuidado se les puede desgranar la mazorca y en grande en caso de que Ricardo Bours, Abel Murrieta y toda su compañía decidan irse al PAN.

Y como en política todo puede ser, aguas, la gran ilusión Ricardo Bours es ser candidato a gobernador de Sonora y sabe Ricardo Bours que mientras este atravesado Manlio Fabio Beltrones el no llegara por el PRI y esta puede ser su suerte, negociar e irse con el PAN y darle todo el apoyo ahorita a Ricardo Anaya para así amarrar bien Ricardo Bours con el candidato del PAN a la presidencia de la republica la próxima candidatura a la gubernatura de Sonora.

Así Ricardo Bours sería el candidato del PAN en el 2021 al gobierno de Sonora, si Ricardo Bours aprovecha la gran oferta que le está haciendo ahorita PAN júrenlo que saldría ganado Ricardo Bours, sería el candidato naturalito del PAN por Sonora en el 2021, y así todo su gran equipo ya trabajarían todos para el PAN, y si no al tiempo amigos lectores.