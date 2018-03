¡Culpan al secretario de SEDESON en Sonora Rogelio Díaz Brown de la gran división y el gran pleito político del PRI en Cajeme!

* Con todo el poder de Beltrones y de la gobernadora dice Emeterio será el candidato quieran o no quieran los “Yaqui Powers” y Abel Murrieta, aléguenle al poder de Rogelio

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que Rogelio Díaz Brown está demostrando el gran poder que ostenta como secretario de la SEDESON en Sonora, el gran poder que ostenta como sobrino de Manlio Fabio Beltrones y su gran poder que ostenta como consentido número uno de la gobernadora en este sexenio entre otros poderes como el del dinero que también ostenta el gran rico millonario de Cajeme.

Y así todos esos grandes poderes lo hacen creerse invencible, tan poderoso se siente Rogelio Díaz Brown que dicen dijo que quieran o no quieran los Bours, Abel Murrieta y todas sus compañías Emeterio Ochoa será el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme y no hay cambios.

Si es cierto que los “Yaqui Powers” encabezados por Ricardo Bours y compañía le han pedido al PRI estatal que reconsidere su postura en Cajeme y les han dado palo, Gilberto Gutiérrez líder del PRI en Sonora tiene instrucciones precisas de sostener en Cajeme a Emeterio Ochoa contra viento y marea, pase lo que pase Emeterio será el candidato dicen sentencio el poderoso ex alcalde de Cajeme y poderoso sobrino de Manlio, Rogelio Díaz Brown.

Y por si esto fuera poco también dicen que dijo que los “Yaqui Power” han estado presionando a la gobernadora del estado para que reconsidere mandar a Cajeme un tercero en discordia a petición de los “Yaqui Power” pero la gobernadora no puede acceder a esa petición y les ha dado palo a los ricos de Cajeme en ese aspecto, así que más claro ni el agua, el gran poder que ostenta el súper secretario en Sonora de la SEDESON Rogelio Díaz Brown.

Es más dicen las malas lengua que inclusive es tan poderoso en este sexenio Rogelio que manda más que el mismo secretario de gobierno, con quien por cierto no tiene una buena relación por lo mismo, porque Pompa Corella ya sabe la clase de poder que ha demostrado Rogelio aprovechándose de que es el sobrino consentido de Manlio Fabio Beltrones, pues así quien no con ese tío y con esa gobernadora que todo le consiente y todo le aprueba.

Rogelio hace y deshace en Sonora y ahí están las pruebas en Cajeme sus chicharrones nomas truenan, al grado de decir pase lo que pase Emeterio será el candidato por mis pantalones, y si no al tiempo amigos lectores.