¡En Cajeme impugna Abel Murrieta elección interna para la alcaldía!

* Ante la sala regional del tribunal federal en Guadalajara, dicen allá ganaran y se caerá la elección afirman

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Pues de veras que en Cajeme las cosas andan cada día más de lo peor en la férrea pelea por la alcaldía entre Abel Murrieta y Emeterio Ochoa donde al parecer la película apenas empieza.

Pues ahora resulta que un reconocido grupo de abogados ya están impugnando en Guadalajara ante la sala regional del tribunal federal electoral donde según Abel Murrieta y su equipo ganaran la batalla y obligaran así al PRI estatal en Sonora a que reponga el proceso y además se abra a toda la ciudadanía cajemense para que puedan votar todos.

Bueno eso dicen ellos abra que ver si lo logran Aunque también aseguran que de todas formas Emeterio Ochoa no será presidente municipal de Cajeme, porque ya perdidos ellos le darían el voto y toda su gente a Rodrigo Bours para que sea el próximo alcalde de Cajeme.

O sea que aquí todo el show es que Emeterio no sea el próximo alcalde de Cajeme y así que le pondrán todas las trabas del mundo para que no llegue, pues a ver qué pasa, lo que si es que alguien tiene que poner orden en Cajeme es un solo despapaye político electoral, mucha inconformidad el pueblo anda muy revuelto y ojala no pase a mayores este asunto.

Porque no se le ve arreglo a estos señores que cada quien por su lado a toda costa quieren la alcaldía de Cajeme, y si no al tiempo amigos lectores.