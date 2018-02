¡En Cajeme amenaza jefe del “Yaqui power” romper con el PRI!

* Acusa al gobierno del estado y municipio de estar operando a favor de Emeterio Ochoa afirma Ricardo Bours

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- En Cajeme el gobierno del estado y el municipio están operando con todo a favor de Emeterio Ochoa un joven inexperto que quieren imponer, sin experiencia para dirigir los destinos de Cajeme.

Se quieren quedar con todo el pastel no quieren ceder acusa Ricardo Bours, ademas sentencio de que se irán a los tribunales de la sala regional del TRIFE en Guadalajara donde un gran equipo de abogados de Abel Murrieta preparan una gran defensa, la batalla sera larga pero nos iremos hasta las ultimas consecuencias, dice Ricardo Bours que el PRI estatal y el municipal están jalando demasiado la liga y no eramos nosotros los que queríamos que se rompiera.

Por lo que ante los hechos sucedidos en Cajeme no nos queda otra mas que romper con la cúpula del poder en Sonora sentencio el ex alcalde de Cajeme y todavía priiista reconocido con gran poder en Cajeme, Ricardo denuncio una gran operación política amañada todo para favorecer a Emeterio Ochoa mismo que es gente directa del secretario de la SEDESON en Sonora Rogelio Díaz Brown y el “Tino” Félix por lo que de no componerse esto en Cajeme se escucha muy fuerte que podrían abandonar las filas del tricolor la gran familia del “Yaqui Power” y compañía.

Y aguas porque de por si ya el PRI esta casi derrotado, con ese gran boquete político que les haría Ricardo Bours y toda su gente en caso de irse del PRI seria el acabose en Cajeme y Sonora para el tricolor y todo por querer a fuerzas imponer a Emeterio Ochoa, la gran verdad que poca falta de tacto político echar a perder un gran partido que a gobernado Cajeme por muchos años por algo sin chiste, el PRI debe reaccionar y dialogar llegar a acuerdos convenientes para amabas partes y ceder un poco, dejar el garrote por un lado y negociar seria lo mejor para todos, y si no al tiempo amigos lectores.