¡En Cajeme amenaza Abel Murrieta con irse a otro partido si no es candidato del PRI!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Grave de veras se esta poniendo la situación política en Cajeme donde sin duda pudiera ser la elección mas difícil para el PRI en las próximas elecciones, el todavía pre candidato del PRI a la alcaldía de Cajeme Abel Murrieta amenazo con irse a otros partidos si las cosas siguen igual dentro del PRI, un PRI amañado.

Es una lastima para el PRI que nos obliguen a tomar otras decisiones que lo afectaran definitivamente, no solo se va Abel Murrieta se va todo mi gran equipo y eso le haría un gran boquete al PRI en Cajeme.

Ademas los productores del Valle del Yaqui también dejarían de apoyar al PRI y con eso seria la gran debacle en Cajeme para el partido, muy molesto Abel Murrieta denuncio practicas insólitas en su contra para hacerlo perder y eso provocara el gran derrumbe del PRI en Cajeme, ademas por si esto fuera poco que no lo quieren en el PRI lo acusaron de no haber presentado toda la documentación correspondiente como pre candidato, como por ejemplo el no haber firmado el pacto de civilidad, y eso lo podría dejar fuera de la contienda automáticamente.

Así las cosas amigos lectores, Cajeme municipio complicado para el PRI, se espera una gran debacle para el tricolor de seguir así las cosas, amenazan los productores del valle del Yaqui, y si no al tiempo amigos lectores.