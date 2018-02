¡En Huatabampo la pésima administración de Heliodoro Soto Jr, tiene hundido al municipio y por ende el PRI está ya casi derrotado en las próximas elecciones¡

* Y eso lo aprovechara otra vez el PAN en el municipio con su excelente candidato Francisco Vásquez

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y miren amigos lo que hoy les vamos a comentar de muy buena fe, de muy buena fuente y sin el deseo de jorobar en contra de nadie y mucho menos ayudar a otros finalmente casi todos los políticos son iguales nomas llegan al poder y se hacen vivos.

En Huatabampo las cosas andan de lo peor para el PRI municipal, en un recorrido que hicimos recientemente por la tierra de los generales nos dimos a la tarea de entrevistar a varios y reconocidos priistas de ese municipio e inclusive a varios funcionarios de la actual administración municipal que preside todavía Heliodoro Soto Jr., alias el “Dandy” “El Bonito”, “El Lucido” el prepotente el arbitrario y por ahí dicen que hasta GOLPEADOR DE MUJERES resulto este energúmeno marido, en esas declaraciones de las cuales tenemos grabaciones y hasta fotos de lo que aquí comentamos.

Nos informan los mismos funcionarios del ayuntamiento de Huatabampo que el alcalde tiene hundido totalmente al municipio, prácticamente en la desgracia política económica y social, pues es uno de los municipios más mal administrados por este Jr. “ riquillo” dueño de todas las farmacias modernas a quien por cierto aprovechándose del puesto se auto vende medicamentos de todas las recién inauguradas farmacias comunitarias de las comisarías de Huatabampo, independientemente de que este haciendo el gran negocio de su vida auto vendiéndose y auto comprándose todo haciendo los grandes negocios con sus cuñados, hermano y parientes y dicen que hasta con el papa Don Heliodoro Soto “El Grande”, también ex alcalde de Huatabampo para variar así que tiene muy buen padrino el JR., para los negocios y lógico es que hijo de tigre pintito.

Y vamos al grano que es lo que más le debe interesar al PRI estatal y a la candidata a diputada federal por el 7mo distrito electoral la licenciada Ana Luisa Valdez y lo decimos así porque si el PRI está hundido, en Huatabampo difícilmente ganara esa diputación federal ya que en Navojoa la cabecera municipal está gobernada por el PAN y tiene un fuerte candidato panista el ahora alcalde con licencia el doctor Raul Silva Vela, de tal forma que si la pésima administración de Heliodoro Soto Jr., a llevado al traste al PRI y a los priistas que hoy se encuentran tristes, confundidos y decepcionados con Heliodoro Soto Jr., porque nunca les cumplió sus promesas de campaña, porque siempre gobernó a puerta cerrada, siempre les negó la entrada a los líderes priistas que hoy buscan afanosamente para que vuelvan a votar por ellos, mismos que hoy reniegan y tiran víboras y culebras en contra de Heliodoro Soto Jr., porque argumentan “ahora si nos necesita Heliodoro?”, ¿Por eso nos busca ?, como cuando nosotros lo buscábamos casi nos pegaba con la puerta en la frente en la entrada del palacio, estamos muy dolidos con el manifiestan muchísimos priistas de Huatabampo que no quieren saber nada de Heliodoro Soto Jr., y mucho menos del PRI en el municipio y por ende eso rebotara a los demás candidatos priistas como Ana Luisa Valdez entre otros!

Así las cosas amigos lectores en Huatabampo el PAN y su candidato Francisco Vásquez o quien sea pudiera recuperar el ayuntamiento con toda la facilidad del mundo ya que la gente no volverá a votar por el PRI en ese municipio debido a la pésima, malísima y peor administración que jamás haya tenido Huatabampo con este “dandy creído” que quiso ser virrey en tres años y no le alcanzo el tiempo, y si no al tiempo amigos lectores.