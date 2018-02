¡En Cajeme el PRI le pone en bandeja de plata la próxima alcaldía a los independientes Rodrigo Bours y la Dip. Federal a Terencio Valenzuela con negarle y darle palo a la candidatura de Abel Murrieta!

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y vaya que siguen dando mucho de qué hablar haya en Cajeme los priistas y no priistas con las grandes diferencias que ahorita traen en el PRI Cajeme al no ponerse de acuerdo los grupos de poder los “Yaqui Powers”, los Rogelio Díaz Brown, los “Tino” Félix, los Raúl Ayala entre otros, y lo peor es que ya la candidatura del PRI a la presidencia municipal de Cajeme está amarrada para Emeterio Ochoa.

Y al despreciar políticamente y darle palo a Abel Murrieta pues ya está más que conocido que todo esa gran estructura política del “Yaqui Power” se la jugaran con el candidato independiente a la alcaldía de Cajeme Don Rodrigo Bours Castelo, y por ende su candidato a diputado federal que también tiene mucha gente Terencio Valenzuela Barrera y a la senadora y hoy candidata del PRI por el sexto distrito de Cajeme Anabel Acosta, o sea que hablando con la verdad será un gran efecto bumerang el haberle dado palo a Abel Murrieta en el PRI, será muy grande la desbañada de priistas que se irán del PRI y por ende votaran por Rodrigo Bours.

La verdad pues que mala onda para Cajeme, un municipio muy mal administrado últimamente por Rogelio y el “Tino” y de pilón ahora con ese gran divisionismo que hay dentro del PRI todo por el poder y más poder de los grupos políticos de la región que no quieren ver mermados su futuro y por eso no quieren perder el control y el poder del municipio en Cajeme.

Por tal motivo se espera una gran desbandada de priistas hacia la candidatura independiente de Rodrigo Bours y Terencio Valenzuela y créanmelo con haberle dado palo a Abel Murrieta así podría suceder todos con Rodrigo Bours los “Yaqui Power” y compañía, los “Borregos” Gándara y compañía, y así sucesivamente muchos dolidos se irán del PRI, y si no al tiempo amigos lectores.