Inicia COESPRISSON operativo de cuaresma 2018

Hermosillo, Sonora, febrero 13 de 2018.- Para proteger la salud de los sonorenses en esta temporada de cuaresma, la Secretaría de Salud del Estado, a través de la Comisión Estatal de Protección contra Riesgos Sanitarios (COESPRISSON) iniciará el operativo de cuaresma 2018.

Pascual Axel Soto Espinoza, titular de COESPRISSON, señaló que este operativo busca intensificar las verificaciones a los establecimientos principalmente donde se expende comida, especialmente productos del mar, cuyo consumo se incrementa notablemente en la temporada de cuaresma.

“Estaremos realizando este operativo en las 14 Unidades de Control Sanitario con las que contamos en el Estado, con recorridos y verificaciones en los puntos de más afluencia; haciendo capacitaciones a vendedores ambulantes y restauranteros”, resaltó Soto Espinoza.

Así mismo, comentó que el operativo inicia el 14 de febrero y culmina el 8 de abril, además se verificará el agua en plantas procesadoras de hielo, purificadoras de agua, albercas, y en los baños de casetas, centrales camioneras, aeropuertos y los puntos de más afluencia.

Agregó que se estará revisando también la temperatura en los restaurantes, para que no se dé la presencia de fauna nociva y que no exista contaminación cruzada, todo esto encaminado a que se ofrezcan productos inocuos y de calidad.

“Si se perciben condiciones en los establecimientos como que el producto del mar se encuentra fuera de temperatura o que no está en cama de hielo, invitamos a denunciarlos al 01-800-4-RIESGO (743746)”, indicó.

Soto Espinoza señaló que son cuatro las recomendaciones principales que deben de seguir las personas para esta temporada de cuaresma, como lavarse bien las manos, evitar usar tablas de madera para picar productos del mar; utilizar distintos trapos para secar y limpiar; y lavar los utensilios cada vez que se utilicen.

Con dicho operativo se pretende hacer un cerco sanitario responsable, que repercute directamente en la salud de la población y ayude a bajar índices de cuadros diarreicos y brotes que se puedan presentar en la población.