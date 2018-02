¡En Cajeme Abel Murrieta se siente ya perdido y amenaza de que les sirve ganar la interna si perderán la constitucional!

* Ahora pide votación abierta a la ciudadanía, ¿Sentirá pasos Abel?

* Abel Murrieta en Cajeme perdido, acorralado y desesperado

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Sonora.- En Cajeme las cosas se ponen cada día mas interesantes en la contienda interna por la candidatura a la presidencia municipal el día de hoy el Lic. Abel Murrieta en conferencia de prensa dijo categóricamente que el esta pidiendo que la elección interna se habrá a la ciudadanía y que no sea de puros delegados la votación.

¿Que estará pasando ya sabe Abel que esta perdido?, ¿O siente pasos el diputado federal?, sabrá ya que la gran mayoría de los delegados van a votar por Emeterio Ochoa y el quedara en el terreno totalmente perdido, por eso ahora convoca a rueda de prensa para pedir apertura a la votación, que sean todos los cajemenses que tengan una credencial para votar y voten todos.

Porque hasta ahora pide eso Abel, ¿Sabra ya que esta mas perdido que el tejuino?, ademas amenazo y dijo públicamente de que les sirve ganar una interna si van a perder la constitucional, así lo dijo vean el vídeo que no miente y ademas también amenazo con impugnar todo lo que a él no le guste del proceso interno, así que júrenlo que impugnara porque la gran verdad con eso que dijo Abel en la rueda de prensa esta muy claro que ya se siente perdido y ya no haya que hacer, y ya de aquí para adelante sera puro patalear e impugnar en contra del PRI la candidatura de Emeterio Ochoa que ya sin ninguna duda es el candidato del PRI a la presidencia municipal de Cajeme.

Miramos a un Abel Murrieta la verdad ya sintiendose acorralado y perdido por eso anda que no cabe, anda desesperado buscando todos los recobecos legaloides para ver si le hacen caso, pero la gran verdad esta muy dificil que el partido en el que milito tantos años Abel le hagan caso y abran el proceso interno a toda la ciudadania.

Así que Abel la verdad en la política a veces se gana y a veces se pierde y hay que saber perder, y si no al tiempo amigos lectores.

