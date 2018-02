¡Habemus Candidatus!, Emeterio Ochoa es el elegido

Por Victor Gallardo

Cajeme, Son.- Vaya cierre esta teniendo el registro de pre candidatos a la alcaldía de Cajeme, pues a dos días de que se termine el plazo para el registro solo dos personas han dicho de aquí soy, por un lado tenemos al pre candidato de unidad, elegido o impuesto como usted quiera llamarle Emeterio Ochoa, por otro lado el rebelde (Hombre de ley, que cosas no?) Abel Murrieta.

Si esto fuera béisbol estaríamos narrando la parte baja de la novena entrada, dos bolas, dos strikes, dos outs con hombre en posición de anotar, se prevé un cierre no apto para cardíacos, las cosas siguen ardiendo dentro del tricolor, el poderoso grupo politico que apoya a Abel Murrieta no quiere ceder, Ricardo Bours jefe del “Yaqui Power” ya amenazo que si no es Abel toda la infraestructura económica y maquinaria política que posee ira con todo a favor de su hermano Rodrigo Bours para dejar en el terreno al PRI y a su candidato.

Por otro lado tenemos al grupo de un poderoso político sonorense inteligente y colmilludo que no es rencoroso pero tiene muy buena memoria, nos referimos a Don Manlio Fabio Beltrones quien por ningún motivo dejara que la alcaldía de Cajeme caiga en manos de Ricardo Bours y compañía, esto debido a que si llega Abel Murrieta a la alcaldía estaría obstaculizando el camino de su hija Sylvana Beltrones a la gubernatura del estado, primero porque el mismo Ricardo Bours ha dicho que para el 2021 el va por la gubernatura de Sonora, segundo porque al tener el “Yaqui Power” el control de Cajeme operaria con todo para dejar en el camino a Sylvana Beltrones, por este poderoso motivo no dejaran llegar a Abel Murrieta a la alcaldia de Cajeme, ya sea él o algún personaje afín a Ricardo Bours.

Para muchos puede parecer extraña la nominación de Emeterio Ochoa como el elegido, pero hay que recordar las palabras del candidato presidencial Jose Antonio Meade, dijo que el futuro del PRI estaba en los jóvenes, que los jóvenes merecen mas oportunidades de competir por un cargo de elección popular, así que por ahí también puede venir el porque Emeterio es el elegido.

Apoyado por Meade, por Manlio, por la misma gobernadora ¿Como no seria Emeterio Ochoa el elegido?.

