¡Confirmado en Cajeme el candidato oficial del PRI a la alcaldía es el Dip. Local Emeterio Ochoa!

* El miércoles se registra, Abel Murrieta hará lo mismo pero sin apoyo oficial

* Se repite la misma historia de las elecciones pasadas en Cajeme, se registran dos pero uno es el bueno

Por Jose “Pepe” Alvarado

Hermosillo, Son.- Y por fin se acabaron dudas en Cajeme ya esta mas que cacareado el nombre de Emeterio Ochoa Bazua quien sin duda sera el candidato oficial con todo el apoyo del gobierno estatal y federal, para que el sea el próximo presidente municipal de Cajeme.

Lo decimos así porque se repite la misma historia de las elecciones pasadas cuando el “Tino” Félix y Rodrigo Bours se registraron, el “Tino” gano la interna, en esta interna pasara lo mismo se registraran Emeterio y Abel pero todos sabemos que la gran mayoría de los delegados ya están listos para votar por Emeterio Ochoa así que júrenlo que Abel Murrieta se quedara en el terreno, y así Emeterio sera primero candidato y después alcalde electo.

Y lo decimos así porque el PRI, sus promotores y jefes harán todo lo posible y hasta lo imposible pero Cajeme no se lo entregaran a la oposición eso júrenlo que así sera, todo con miras a la próxima gubernatura de Sonora que sin duda sera la poderosa Sylvana Beltrones y para eso necesitan en Cajeme un alcalde totalmente de ellos por eso también Abel no podrá llegar.

Así las cosas amigos lectores ya Emeterio Ochoa es el bueno para Cajeme sin duda, y si no al tiempo amigos lectores.